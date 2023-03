Fernando Quirarte advirtió también a Veljko Paunovic: "No puede volver a perder otro Clásico" | Chivas vs. Atlas

El legendario excapitán de las Chivas de Guadalajara, Fernando Quirarte, se sumó la noche del miércoles a las voces de experiencia que advierten al entrenador Veljko Paunovic en la víspera de la edición 166 del Clásico Tapatío en la Liga MX frente al Atlas en el Estadio Jalisco, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2023.

El histórico defensor, campeón en la temporada 1986-87 con el Rebaño Sagrado, platicó en exclusiva con Hi Sports TV y reconoció que esta edición del derbi jalisciense, “lo veo como una oportunidad para los jugadores de Chivas, para el equipo de reivindicarse ante su afición por el hecho de haber perdido contra el América aquí en su casa“.

El Sheriff Quirarte, como es recordado el espigado central de las Chivas, agregó que “van a jugar en el Estadio Jalisco, que prácticamente fue su casa durante muchísimos años y yo creo que Chivas tiene esa oportunidad, después de haber perdido de una manera bastante triste ese 4-2 que le propinó el América, creo que ahora ante un Atlas en el Clásico Tapatío tiene esa gran oportunidad“.

El mítico zaguero, quien jugó tanto con los rojiblancos como con los rojinegros, alertó que “Atlas viene despertando, aunque están a media tabla. Chivas, con un triunfo, se pondría otra vez entre los primeros cuatro lugares, de perder el León se pondría en segundo lugar. Entonces, yo veo un Clásico muy parejo, que va a ser muy intenso“.

Quirarte, en cuanto a la atención del derbi en Jalisco, replicó que “este clásico nunca está frío, yo lo viví con las dos camisetas, tanto de entrenador como de jugador y me tocó dirigir a los dos en Clásicos, me tocó jugar con las dos camisetas y sé lo que sienten las dos aficiones, por supuesto más la de Chivas“. El exdefensor argumentó a Hi Sports TV que “yo te aseguro que va a haber un lleno en el Estadio Jalisco“.

El Sheriff fue consultad sobre el duelo en el banquillo de Veljko Paunovic frente a Benjamín Mora, señaló que “va a ser el primer clásico de cada uno de ellos. Yo creo que en este caso, Paunovic tiene que transmitirle y lo sabe, después de haber vivido el Clásico ante América, después de haber vivido las críticas y todo eso, sabe que no puede volver a perder otro clásico. Yo lo veo parejo este clásico“. Y reiteró que Chivas “no puede permitirse perder nuevamente“.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!