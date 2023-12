Chivas se encuentra en pleno inicio de pretemporada de cara al Clausura 2024 de la Liga MX con la presencia de Fernando Gago en Verde Valle. Por otra parte, uno de los fichajes más buscados en el 2023 por el Rebaño Sagrado estaría por llegar a un importante club de balompié mexicano para el siguiente torneo.

Desde hace varios años el Guadalajara no logró tener un buen mercado de pases debido a que no llegaron los refuerzos necesarios para apuntalar determinados puestos. Uno de ellos ha sido el del centro atacante ya que Veljko Paunovic no terminó por convencerse con Ricardo Marín.

Por otra parte, en el 2022 Ricardo Pelaez fue por Brandon Vázquez, pero Chivas no pudo llegar a un acuerdo con FC Cincinnati. Es más, el mexicoamericano logró anotar dos goles al Rebaño Sagrado en la Leagues Cup 2023.

A su vez, para el Clausura 2024, afirman que el futbolista tendría acordada su llegada a un equipo de la Liga MX. Se trata de Rayados de Monterrey, quien buscaría a su nuevo nueve debido a que Rogelio Funes Mori se estaría por ir del equipo.

“Rayados de Monterrey avanza en el fichaje de Brandon Vázquez (🇺🇸, 25 años) actual jugador del FC Cincinnati de la MLS; ya existe acuerdo con jugador y agente, resta definir precio con Cincinnati, quienes ya le buscan reemplazo”, informó Transfer Liga MX en su cuenta de Twitter.

Chivas podría insistir por Memo Martínez

En las últimas horas se informó que Pumas llegó a un acuerdo con Puebla por Memo Martínez, pero los Universitarios no logran llegar a un trato con el jugador, según lo informado por Chema Garrido. Debido a esto, Chivas tendría la oportunidad de volver a ir por él.

Fidel Ambriz se aleja de Chivas

Al igual que en el Apertura 2023, Chivas volvió a la carga de Fidel Ambriz pero esta vez para que sea su refuerzo en el Clausura 2024. Sin embargo, informan que el Guadalajara lo sondeó y que es demasiado caro. “Por lo que puedo saber, el reporte de que Chivas tiene muy adelantado el fichaje de Fidel Ambriz, no es correcto. Chivas sondeó, pero… Digamos que se sale de su presupuesto”, informó Kery Ruiz.

Gerardo Arteaga no regresa a la Liga MX

Como se sabía, tanto América como Chivas estaban detrás de Gerardo Arteaga, mexicano que milita en el Genk de Bélgica. Sin embargo, Kery Ruiz informó que no llegará a la Liga MX. “Gerardo Arteaga quiere hacer carrera en Europa, así que se complica cada vez más su llegada. No es imposible, pero es un caso similar al de César Montes. América es opción sólo si no hay ninguna otra opción de seguir en Europa”, expresó el periodista.