En Verde Valle no paran con los trabajos de pretemporada de cara al Clausura 2024 en medio de un mercado de pases que no comenzó de la mejor manera para Chivas. Por otro lado, mientras se esperan las diferentes altas en el equipo, afirman que Alexis Vega fue ofrecido formalmente para Cruz Azul, por lo que repasamos las condiciones en las que podría llegar a la Máquina Cementera.

Como se sabe no hay dudas de que el tiempo del extremo en el equipo Rojiblanco no da para más, por lo que le buscan acomodo en otro club. Esto se debe a que no sólo su nivel es muy bajo para el salario que tiene, si no que además fue uno de los grandes indisciplinados que tuvo el último tiempo el Rebaño Sagrado.

Ante esto, Cruz Azul es uno de los clubes que se perfila para que Alexis Vega llegue en este mercado de pases. Sin embargo, afirman que comenzaron las negociaciones y que el Guadalajara debería bajar sus pretensiones para poder sacar algo de dinero con el atacante.

“El representante de Alexis Vega lo ha ofrecido formalmente a Cruz Azul, y este ha aceptado evaluar un posible fichaje. Ojo, son primeras pláticas, Alexis deberá bajar su sueldo, y Chivas dar facilidades para un préstamo CODC o venta no mayor a 4-4 millones de dólares”, informó @Diegol90Mx en su cuenta X.

Cabe destacar que a lo largo de las últimas semanas se informó que el Guadalajara recibió ofertas del exterior para llevarse a Alexis Vega. Estas fueron de Brasil y Arabia Saudita, pero el Rebaño Sagrado le dijo que no a todas.

Chivas sondeó a Henry Martín y América dio una respuesta

Por otra parte, en el día de hoy Francotirador de Diario Récord informó que Chivas y Cruz Azul sondearon a Henry Martín, pero América dio una respuesta. “No es un secreto que La Bomba despertó el interés de varios equipos de la Liga MX y del extranjero, Chivas y Cruz Azul fueron dos de los clubes que lo sondearon, más allá de nuestras fronteras los contactos vinieron del futbol árabe y de la MLS, sin embargo, el delantero tiene como meta seguir incrementando su legado futbolístico desde el vestidor de América”, expresó.

Y agregó: “Su misión es renovar a su goleador por lo menos dos años más con la posibilidad de un tercero de acuerdo a resultados por lo que su estadía en el club se podría extender hasta 2027”.