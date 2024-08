Jesús Orozco Chiquete es uno de los futbolistas que en estos momentos el Guadalajara extraña al momento de defender. En medio de esto destapan que el jugador de Chivas es buscado por Torino para este inicio de temporada y reportan que esto es lo que frena su salida al conjunto italiano. El Rebaño Sagrado no […]

El Rebaño Sagrado no tuvo el mejor de los mercados de pases luego de que no haya llegado ningún tipo de refuerzo relevante en el mercado de pases. Debido a esto la afición estalló en redes sociales por el mercado luego de que llegara al primer equipo Daniel Aguirre, Fidel Barajas y Omar Govea.

En medio de todo esto destapan que Jesús Orozco es buscado en Torino y esta cerca de salir del Guadalajara para arribar a la Serie A de Italia. Sin embargo, Kery Ruiz reportó que es lo que detiene su salida al futbol del viejo continente.

Jesús Orozco es buscado en Chivas. (Foto Imago7)

“Chiquete Orozco sigue teniendo el interés del Torino. Los representantes del Chiquete son una agencia italiana que no ha parado de mover a su muchacho a los de allá y por eso consiguieron el interés del Torino”, expresó Ruiz en su canal de YouTube.

Y agregó: “El Torino está analizando la viabilidad de su fichaje. Ya podemos saber que no es la viabilidad en cuestión económica. Chivas quiere los seis millones de un jalón y un precio que Torino puede pagar sin apuro. La razón por la que estudian la viabilidad del Chiquete Orozco es la lesión y quieren hacerlo ya cuando esté prácticamente curada. Entonces es lo que está todavía teniendo con dudas a la gente del Torino, pero no saben si vale la pena enviar la cláusula o la oferta si todavía va a estar lesionado y no hacer las pruebas ya recuperado”. De esta manera, queda esperar que sucede en los próximos días.

¿Cuándo juega Chivas vs. Tigres?

Como decíamos el próximo sábado Chivas visita a Tigres por la jornada cinco del Apertura 2024 de la Liga MX. El juego se llevará adelante en el Estadio Universitario de Nuevo León a las 21:00 del Centro de México por TV Azteca.