Chivas se prepara para otro Apertura 2024 en Cancún con una pretemporada en la que busca poner a todos los futbolistas de la mejor forma física y que entiendan lo que busca el entrenador argentino. En medio de esto Jonathan Gómez realiza una declaración que le romperá el corazón a todo el Rebaño Sagrado.

A lo largo de los diferentes mercados de pases el Guadalajara intentó por todos sus medios alcanzar diferentes fichajes que den un golpe sobre la mesa. Sin embargo, por algún motivo las negociaciones se terminan cayendo porque los números son muy altos o porque el propio futbolistas no quiere.

Este es el caso de Jonathan Gómez quien actualmente se encuentra en el Real Sociedad y que mantuvo actividad en FC Mirandés. En diálogos con Mundo Deportivo el lateral izquierdo señaló que de momento no quiere volver y busca quedarse en el equipo que milita en La Liga de España.

“Cuando me despedí del Mirandés, vi que había muchos comentarios sobre eso. Pero no he sabido mucho. Yo quiero jugar en Europa, por eso me fui de casa a tan temprana edad. Es mi sueño. Tengo mucho respeto por la liga mexicana, porque soy mexicano, pero mi objetivo es quedarme en Europa y hacer todo lo posible para triunfar en la Real”, expresó el mexicano.

Jonthan Gómez le dice que no a Chivas. (Foto: Imago)

Sin dudas un duro golpe para Chivas porque otro jugador mexicano decide rechazar al club rojiblanco. Cabe destacar que Jóvenes Futbolistas Mexicanos había reportado que de momento el Guadalajara no había realizado ningún tipo de negociación y/o oferta por el lateral izquierdo.

Fernando Ortiz habló de la posible salida de Jordi Ortiz

En medio de esto Chivas se prepara para realizar una oferta importante por Jordi Cortizo de Rayados de Monterrey. Sin embargo, Fernando Ortiz marcó que no quiere dejarlo salir de la Pandilla de Nuevo León. “La verdad es que él hizo un buen torneo y si lo buscan equipos de la Liga eso quiere decir que ha hecho las cosas bien, nosotros lo tenemos considerado porque es uno más del plantel y tiene contrato con la institución”, señaló el Tano Ortiz.