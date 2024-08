Chivas regresó de Estados Unidos luego de que haya quedado rápidamente eliminado en la Leagues Cup. En medio de esto Claudio Suárez, exjugador del Guadalajara, cumple la función de Amaury Vergara: le exige a Fernando Gago que acepte que fracasó en el campeonato. A su vez, marcó en que falla el Rebaño Sagrado en los 90 minutos.

El Rebaño Sagrado viene de quedar eliminado en la primera ronda luego de caer ante San José Earthquakes y Los Angeles Galaxy. A esto se le suma que repite el mismo resultado que se vivió en la edición 2023 cuando estaba en el banquillo rojiblanco Veljko Paunovic.

Por otro lado, mientras Amaury Vergara no aparece en público, Claudio Suárez, campeón con el Guadalajara, se puso en su rol para exigirle a Fernando Gago. Además, el exjugador le marcó las fallas constantes que tiene su equipo en cada encuentro.

“Este equipo de Chivas necesita resultados, se oye feo, pero sí es un fracaso el no avanzar y quedarte en fase de grupos, es un equipo que últimamente ha batallado mucho para por lo menos estar ahí presente peleando títulos, acaba de jugar una final hace más de un año que se les fue de las manos en 20 minutos frente a los Tigres”, expresó a ESPN.

Claudio Suárez le exige a Fernando Gago. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Chivas no mantiene la consistencia, juega bien por periodos pero no mantiene esa consistencia los 90 minutos y así no puedes ganar los partidos, necesitas mantener la dinámica y la consistencia para poder ganar los juegos, en el primer partido contra San José, no sé si fue un error de Gago no lanzar el cuadro titular, el cuadro fuerte y al último empieza a hacer los cambios y le alcanza para empatar, pero termina perdiendo en penales y se juega la última carta contra el Galaxy que andaba bien en la MLS, entonces quedan eliminado y es un fracaso”.

A su vez, le pidió al argentino que se haga cargo de los resultados que saca su equipo. “Debe de saber que partido a partido tienes que ganar y así cualquier torneo, cualquier competencia en la que participes tienes que ir con esa mentalidad de ganar y si no lo haces es lógico va a ser un fracaso te guste o no, en eso si tienen que acostumbrarse a vivir esa presión tanto cuerpo técnico, jugadores y directiva”, declaró.

Y añadió: “Yo creo que tienen un equipo joven, un equipo que a lo mejor destacan dos o tres jugadores que ya fueron mundialistas como el ‘Chicharito’, pero no sé qué es lo que ha pasado con él, con el tema de las lesiones que no le permiten regresar a su nivel que lo conocimos, por lo menos cuando estuvo en la MLS con el Galaxy, quizá por ahí Erick Gutiérrez tiene experiencia europea y destaca, pero Roberto Alvarado es intermitente y Victor Guzmán desaparece en los partidos”.