Chivas se prepara para el Apertura 2024 de la Liga MX, por lo que ya llevó adelante su primer juego de preparación tras superar por penales a Cruz Azul. En medio de esto, reportan que Antonio Briseño podría salir del equipo debido a que Toluca ya preguntó por él para el próximo torneo.

El Rebaño Sagrado busca llegar de la mejor manera al próximo torneo luego de que haya quedado lejos de alcanzar la Final del Clausura 2024. Es por esto que se espera que el Rebaño Sagrado llegue de la mejor manera al próximo torneo y con buena cantidad de refuerzos ya que de momento solo han llegado Daniel Aguirre y Omar Govea.

Por otro lado, en medio de esto son varios los clubes que siguen de cerca el andar de los futbolistas de Chivas. A lo largo de las últimas semanas se habló mucho de la posibilidad de que Roberto Alvarado llegara a Rayados de Monterrey o Tigres ya que el Guadalajara busca fichar a Jordi Cortizo y a Sebastián Córdova.

“El equipo de Toluca está interesado en el defensa central de las Chivas: Antonio Briseño. No es que el Pollo esté transferible, pero a Toluca le ha despertado interés luego de la baja de Escobar”, comenzó Jesús Bernal. Y agregó: “En Chivas no lo vislumbra porque es el defensa tres del Guadalajara. Estás hablando del primer suplente detrás de Tiba y Orozco Chiquete. Hasta ahora es un interés”.

Por otro lado, en su reporte el periodista de ESPN explicó que de momento solo sería un sondeo y no mucho más porque habría que hablar del dinero que recibirán ya que el zaguero está bien cotizado. De esta manera, de momento solo palabras por parte de los Diablos Rojos.

El mensaje de Macías a Amaury Vergara

En el día de ayer no solo se despidió de Chivas, sino que José Juan Macías le agradeció al dueño del club. “Gracias a la dirección deportiva y Amaury Vergara por no dejarme solo en mis momentos más difíciles, por apostar en mi y ayudarme a crecer. Me voy con la esperanza de que el equipo siga cosechando éxitos y con la certeza de que siempre tendrán un Chivahermano más en mí. ¡Gracias por todo, Chivas!”, cerró el atacante en Instagram.