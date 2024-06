En el día de ayer José Juan Macías se despidió de Chivas en las redes sociales, pero en el mismo día fue presentado por Santos Laguna. Por otro lado, en Torreon, el ahora exatacante agradeció al equipo por su interés y destapó que utilizó la pretemporada para llegar de la mejor manera a los Laguneros. A su vez, dejó recado al Guadalajara al marcar que ahora llega a un club con el que se identifica

“Mi tiempo en Chivas ha estado lleno de experiencias inolvidables y enseñanzas que llevaré para siempre en mi corazón. Lamentablemente, las lesiones me impidieron dar lo mejor de mí en el campo y ayudar al equipo de mis amores tanto como hubiera querido. Fue muy difícil no poder contribuir como soñaba, pero siempre di lo mejor de mí para poner el nombre de Chivas en alto”, así se despidió el delantero en su cuenta de instagram.

A pesar de esto, José Juan Macías dio vuelta de página rápidamente para pensar en su llegada a Santo Laguna. Es más, ayer por la tarde fue presentado en Torreón y habló con prensa sobre su llegada al equipo de Nacho Ambriz, entrenador que lo hizo brillar cuando estuvo en León.

“Muy feliz. Agradecer el apoyo del club por estar insistiendo porque fueron unas negociaciones largas. Tengo ganas ya de estar con el equipo y entrenar”, expresó. A su vez, habló de los motivos por los que se extendieron el acuerdo mientras se encontraba en pretemporada.

José Juan Macías fue presentado en Santos. (Foto: Imago7)

“Eran temas entre clubes porque me quedaban seis meses de contrato y estaban arreglándose en temas de porcentajes, entonces yo estaba enfocándome en mi pretemporada porque Santos inició tres semanas antes y fue muy importante hacerla. Hacerla sola es muy diferente”, agregó.

Por otro lado, José Juan Macías habló de su relación con Nacho Ambriz. “Tengo una gran relación con él, mi mejor etapa como futbolista la viví con él. Así que agradecerle que me haya pedido para poder estar acá y después de estar casi dos años inactivos, pues volver a demostrar y qué mejor con un club con el que me identifico muchísimo”, cerró José Juan Macías con un golpe bajo para Chivas, equipo con el que no se habría identificado tanto.

El mensaje de Macías a Amaury Vergara

En el día de ayer no solo se despidió de Chivas, sino que José Juan Macías le agradeció al dueño del club. “Gracias a la dirección deportiva y Amaury Vergara por no dejarme solo en mis momentos más difíciles, por apostar en mi y ayudarme a crecer. Me voy con la esperanza de que el equipo siga cosechando éxitos y con la certeza de que siempre tendrán un Chivahermano más en mí. ¡Gracias por todo, Chivas!”, cerró el atacante en Instagram.