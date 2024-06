Chivas se empieza a pensar en lo que comenzará a vivir en pocas semanas cuando comience nuevamente el balón a girar por el Apertura 2024. En medio de esto José Juan Macías rompió el silencio en sus redes sociales para despedirse del Guadalajara luego de tres temporadas. En la misma dejó un mensaje a Amaury Vergara y el Comité Deportivo.

Finalmente se resolvió la situación contractual entre el atacante y saldrá libre del equipo para arribar a Santos Laguna. A cambio de un millón de dólares y el 50% de su ficha en una futura compra, el Comité Deportivo rojiblanco dejó salir por nada a uno de los futbolistas con mayor cotización que tenía en el plantel a pesar de la falta de minutos.

Debido a esto, Chivas lo despidió con pocas palabras y le deseó el mejor de los éxitos en lo que vendrá para él. Sin dudas las formas en que le dijeron adiós al ahora exelemento rojiblanco muestra el cansancio y molestia de un club que le hubiera gustado quedar mejor parado en este tipo de situación.

Por otro lado, la actitud de José Juan Macías fue muy diferente ya que dejó una larga carta al club que lo acompañó en estos años. “Ha sido un honor y un privilegio ser parte de esta increíble institución, en la cual crecí y me desarrollé desde los 4 años. A pesar de los momentos difíciles, siempre me sentí respaldado por cada chivahermano a través de los mensajes que me hacían llegar y cuando me los encontraba en la calle.”, comenzó.

Y agregó: “Mi tiempo en Chivas ha estado lleno de experiencias inolvidables y enseñanzas que llevaré para siempre en mi corazón. Lamentablemente, las lesiones me impidieron dar lo mejor de mí en el campo y ayudar al equipo de mis amores tanto como hubiera querido. Fue muy difícil no poder contribuir como soñaba, pero siempre di lo mejor de mí para poner el nombre de Chivas en alto”.

JJ Macías se despidió de sus compañeros

En la misma carta, José Juan Macías aprovechó para despedirse de sus compañeros, pero no del cuerpo técnico. “Gracias a todos mis compañeros con los cuales formé grandes amistades para toda la vida. Gracias a cada uno de los colaboradores de chivas por lo mucho que me ayudaron cuando necesitaba de su apoyo”, expresó.

Y añadió: “Agradecimientos especiales para el departamento médico y de kinesiología con los cuales pasé mis dos lesiones de rodilla y compartí los últimos casi 2 años trabajando para regresar de la mejor manera”.

Mensaje de Macías a Amaury Vergara

Por otro lado, José Juan Macías no se olvidó de la directiva y dejó palabras de agradecimiento a la directiva de Chivas. “Gracias a la dirección deportiva y Amaury Vergara por no dejarme solo en mis momentos más difíciles, por apostar en mi y ayudarme a crecer. Me voy con la esperanza de que el equipo siga cosechando éxitos y con la certeza de que siempre tendrán un Chivahermano más en mí. ¡Gracias por todo, Chivas!”, cerró el atacante en Instagram.