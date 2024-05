El Club Deportivo Guadalajara es uno de los pocos equipos que se ha preocupado por la formación de personas exitosas no solo dentro de la cancha, también en el ámbito personal y académico, por lo cual desde que Jorge Vergara adquirió al equipo en el 2022 se ha buscando darles educación media y superior a los futbolistas y que a su vez se sientan preparados para iniciar carreras universitarias.

Por las Chivas han pasado varios elementos que han sido orgullo rojiblanco no solo por lo que han hecho sobre el verde césped, también por tomar el reto de asumir el compromiso, que más allá de lo hagan en el futbol, sentarán las bases para ejercer una profesión una vez que concluyan su etapa como futbolistas.

Luis Michel

Anteriormente han habido nombres importantes que dejaron huella en el Rebaño Sagrado, también por su preocupación en prepararse fuera de la cancha. Uno de ellos es el exguardameta Luis Michel, quien estudió la carrera de Ingeniería Industrial: “Estudié la carrera de Ingeniería Industrial, tengo dos diplomados, uno de Finanzas y otro de Habilidades Directivas, además de un master de Sport Management”, reveló en entrevista con el diario Récord en el 2016.

Ángel Zaldívar

Otro jugador que siempre manifestó su agradecimiento con Jorge Vergara y Guadalajara por el apoyo que le brindaron fuera de la cancha es Ángel Zaldívar, quien se gradúo como Ingeniero Industrial en la Universidad del Valle de Atemajac. Su interés por aprender y prepararse a nivel académico pudo ser la razón por la que estuvo en cuatro etapas diferentes en Chivas, ya que era un aspecto que siempre valoró tanto Jorge como ahora Amaury Vergara, pero en este 2024 fue vendido de manera definitiva a Juárez.

Durante la etapa del Chelo en los rojiblancos, el argentino Matías Almeyda tenía como uno de los requisitos para los mas jóvenes de su plantilla, estudiar al menos la preparatoria si querían mantenerse con posibilidades de jugar bajo su mando, esto entre 2015 y 2018 que estuvo en la Perla Tapatía.

Adriana Itubride

La delantera de Chivas Femenil tiene 29 años y desde el 2022 terminó su internado después de haberse recibido de la carrera de medicina en el Tec de Monterrey Campus Guadalajara. Su llegada al futbol se dio de manera inesperada como la propia atacante lo reveló: “La verdad no me lo imaginaba, ni estaba en mi mente jugar futbol profesional. Pero cuando se presentó la oportunidad, me animé y fui resolviendo todo. Lo más importante es la disciplina en aquello a lo que te dedicas y administrar tu tiempo para optimizar tu día”, explicó en una charla con el portal conecta.te. en el 2022. Actualmente es una de las atacantes titulares del Rebaño y ha declarado en diversas oportunidades que una vez que concluya su carrera en el futbol tercera su profesión como doctora.

Javier Chicharito Hernández

Antes de partir a Europa en el 2010, el Chicharito Hernández se encontraba en la carrera de Administración de Empresas en la Universidad del Valle de Atemajac, pero al cabo de algunos cuatrimestres decidió dejar la licenciatura para centrarse en su profesión como futbolista, sobretodo por las dificultades que enfrentaría al cambiar de país cuando se marchó al Manchester United. Hoy en día, además de futbolista ha invertido en una empresa de relojes, en la Kings League y en algunos negocios familiares.

José Juan Macías

El goleador del Rebaño proviene de una familia acaudalada de Guadalajara en la que él mismo ha reconocido que nunca le faltó nada en temas económicos, por ello decidió estudiar la carrera de Administración y se ha dedicado a invertir en negocios, el más nuevo un restaurante llamado “Alma de Jalisco” que inauguró en diciembre del 2023, además de que en algunas entrevistas ha revelado su interés por la neurociencia y el tema de las energías que le han ayudado a su crecimiento como persona dentro y fuera de la cancha.

Jorge Vergara impulsó la educación de los futbolistas

En el 2016 Vergara Madrigal concedió una entrevista a El Universal donde reveló sus intenciones con Educare, un modelo de ecuación media que busca impulsar y elevar la autoestima de los deportistas no solo en el futbol. Hoy en día Educare también cuenta con nivel básico, incluso los hijos del entrenador Fernando Gago asisten a esta escuela: “Todos estos chavitos de Chivas son de Educare y su educación es totalmente diferente, una autoestima bestial, porque aquí trabajamos mucho en la autoestima y en la creencia que pueden convertirse en líderes de este país para cambiarlo”.

“Yo he intentado proponer, que vean el modelo, tengo 20 años demostrando con egresados los resultados de la educación. El Chicharito es por ejemplo un egresado de Educare, Zaldívar es otro ex estudiante. Lo que he propuesto a empresarios es que secuestremos la educación, que invirtamos. A un empresario muy rico le decía, ‘oye vas a invertir en una escuela lo que te cuestan tus vacaciones de 15 días, no chifles, pon una escuela, yo te doy el know how, crecemos Educare y empezamos a permear’”, comentó en su momento el padre de Amaury Vergara.