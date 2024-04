Miguel Ponce abandonó el redil en octubre de 2022, justo antes del anuncio de Fernando Hierro como directivo de las Chivas de Guadalajara. El exdefensor se quedó como agente libre y aprovechó este tiempo para dedicarse a nuevos retos. Entre los que incluyó afrontar el desafío de ser dueño de La Gloria FC en la novedosa People’s League. El Pocho, durante una entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, consideró la posición en la que volvería a Verde Valle y de “gratis“.

El californiano se unió a las Fuerzas Básicas del Rebaño Sagrado en 2007 y se mantuvo 15 años en las institución, hasta su salida. Un futbolista al que se le podrá cuestionar por cualquier motivo, menos por falta de amor a los colores o a la playera rojiblanca. Debutó en el Bicentenario 2010, recordado por ser el último torneo de Chicharito Hernández antes de su regreso a casa. Ahora, confesó que observa el futbol desde otra perspectiva.

El Pocho Ponce platicó con Rebaño Pasión sobre su nueva faceta en La Gloria FC, como dueño y descartó volver a la cancha con tachones. Ante la consulta si pensaría en la posibilidad de ser técnico o asistente, fue contundente. Replicó de forma tajante, que “no. La realidad es que me gusta más esto. Me gusta ser más dueño de un equipo, poder pues manejar todo“.

El exzaguero, de 35 años de edad, añadió que prefiere: “tratar de darles todas las herramientas, para que puedan ellos (los jugadores) desempeñarse de la mejor manera. Tratar de ayudarlos en lo más que pueda y pues, con esta experiencia que tuve en el fútbol con diferentes personalidades, aprendes. Entonces, tratas de lo que hicieron contigo y no te gustaba, quizás no hacerlo con ellos. Me gusta más como esa parte“. Así, confirmó su deseo de mantenerse en el área directiva, ahora detrás de los escritorios.

Ponce comparte con Isaác Brizuela la dirección administrativa de La Gloria FC (People’s League)

Miguel Ponce se ve a futuro como director deportivo

El defensor californiano exChivas reconoció que la dirección deportiva es un área que le atrae mucho. El Pocho al ser cuestionado por un puesto similar en Liga MX, respondió con emotividad. Refirió que “sí. Eso sí me gustaría. Te digo, esta puede ser una plataforma para poder lograrlo. Tratar de llevar a estos chicos por buen camino, que sea un equipo competitivo, que podamos conseguir cosas importantes y que partamos de ahí“.

Ponce advirtió a Rebaño Pasión su intención: “Que se vea que de cierta manera se están haciendo bien las cosas en esta parte y que seguramente, lo podemos hacer mejor. Entonces, ya estando en un nivel más alto, asumirlo“. Por ese cierre que ofreció, le consultamos si “como directivo, ¿te gustaría volver a Chivas?“. Una respuesta que siquiera pensó, para replicar al instante, que “encantado de la vida, gratis. Gratis“.

Miguel Ponce reconoce la experiencia como clave

El Pocho Ponce ganó cuatro de los cinco títulos del inolvidable ciclo con el argentino Matías Almeyda en Guadalajara. Por lo que reconoció que de todos en su carrera aprendió un poco, para asumir esta nueva etapa de su vida. Refirió así, que “somos dueños de un equipo, hay que saber manejar a los jugadores. Conocemos mucho de esta parte de ser dueño y jugador. Hemos tenido pues mucha gente que sabe, por ejemplo, pues en Chivas mucha gente, presidentes, el mismo dueño, también los jugadores. Entonces, creo que aprendimos un poquito de todo y estamos tratando de llevarlo a cabo aquí con estos jugadores“.

Los números de Miguel Ponce en Chivas

Miguel Ángel Ponce Briseño desarrolló una extensa trayectoria en la institución tapatía. Comenzó con el extinto Chivas San Rafael, con el que jugó 19 duelos y 16 como titular, con 1,477 minutos y un gol. Pasó por el antiguo Tapatío y sumó 32 minutos en un juego. Así, como por el filial Guadalajara de Segunda División, en el que tuvo 30 cotejos y 26 en la alineación, con un gol en 2,299 minutos. Con ese mismo elenco, en Tercera: disputó 90 minutos en un compromiso.

El defensor pasó por el también desaparecido Chivas Rayadas en Segunda División, con el que completó 12 duelos, siete como titular y un gol, además de 861 minutos. Como refuerzo de la categoría Sub20 disputó 28 encuentros, 27 en la alineación y totalizó 2,371 minutos.

Ponce con el primer equipo de las Chivas alineó en 204 de sus 242 partidos en Liga MX, acumuló 18,106 minuto y un total de ocho goles. En la Copa MX añadió 35 compromisos y 34 como titular, con 2,913 minutos. Además, tuvo participación en las ediciones 2010 y 2012 de la Copa Libertadores, para sumar nueve encuentros y 704 minutos. Así, que disputó más de 300 juegos en su carrera con la playera rojiblanca y coleccionó cuatro títulos.