Después de una polémica salida del Rebaño Sagrado, Alexis Vega regresó al Toluca, equipo con el que debutó como profesional en la Liga MX. Para sorpresa de muchos, el atacante parece haber recuperado su mejor versión, la cual lo llevó a ser un jugador bien cotizado y con llamados a la Selección Mexicana.

Alexis Vega se marchó de Verde Valle envuelto en polémica, luego de indisciplinas, malos rendimientos y una situación contractual por la que estuvo cerca de marcharse gratis. Sin embargo, ahora atraviesa un gran momento en el Clausura 2024, donde ya lleva cinco goles y una asistencia.

En diálogo con Claro Sports, Alexis Vega se mostró algo fastidioso por todo lo que se dijo en los últimos meses y hasta le respondió a sus críticos: “Hay muchísimas cosas de las que se ha hablado de mí, de mi personas, de las cosas que pasan en el fútbol”, comenzó su reflexión.

La contundente respuesta de Alexis Vega a sus críticos

“Sin duda alguna no terminaríamos de platicar aquí para poder aclarar muchísimas cosas, pero una cosa que sí me molesta muchísimo es que muchos medios, muchas personas, gente ignorante que no sabe nada de futbol, dicen que me pesó la camiseta del Guadalajara. En ningún momento lo sentí así”, respondió Vega de manera contundente.

El Gru aseguró que siempre dio el máximo a pesar de la cantidad de críticas que llegó a recibir: “Siempre di lo máximo en cada partido, en cada entrenamiento. Las personas que saben de futbol saben que no fue así y me quedo tranquilo porque durante mi estadía hice todo lo que tenía que hacer. Dejé el alma por los colores. Desafortunadamente me tocó salir un poco mal, pero siempre con la mente en alto porque nunca me guardé nada para cada partido”, insistió el delantero de Toluca.

Vega aclara que fue feliz en Chivas

Pese a todo lo que se dijo sobre su paso por el Rebaño, Alexis Vega se muestra agradecido con la experiencia: “Siempre lo dije, toda mi estadía en Guadalajara fui el hombre más feliz, antes de irme tuve la fortuna de hablar con Amaury Vergara, darle las gracias por haberme permitido defender sus colores, siempre les voy a tener un respeto muy grande. Yo y mi familia nos encariñamos muchísimo con Chivas y ahora me toca estar acá, un club que conocemos bastante bien y con el que estoy muy agradecido”, concluyó.