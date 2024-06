En las Chivas de Guadalajara una de las mayores preocupaciones es contar con la renovación de contrato de Gilberto Sepúlveda, quien podría irse gratis si termina el año sin extender su vínculo con el equipo rojiblanco que le ha dado todo desde que estaba en las fuerzas básicas.

Pero la realidad es que el Tiba Sepúlveda no ha querido firmar un nuevo acuerdo por razones que no son de dominio público y que tampoco ha expresado el defensor del Rebaño Sagrado, lo que sí dejó muy claro es que no todo se debe al dinero, ya que tiene que analizar otras cosas fuera del tema económico.

En una reciente visita que hizo el Tiba al presidente municipal de su natal Guasave, en el estado de Sinaloa, Martín Ahumada Quintero comentó parte de las razones que lo han orillado a meditar con mayor tranquilidad su futuro, ya que en los siguientes días se reunirá con el dueño de Chivas, Amaury Vergara para darle una repuesta definitiva.

“Hoy es tiempo de tomar una decisión muy importante, y uno debe de tomarla en el lugar donde creció, el lugar con los valores que creció, porque es una decisión más del tema familiar, es una decisión que se debe tomar sí con la cabeza”.

El Tiba se reunirá en breve con Amaury. Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Pero no te debe ganar lo material, no te debe ganar lo superficial, hay que tomarla desde dentro”, fue parte de lo que explicó mientras charlaba con el funcionario. El Tiba prefirió visitar a sus padres antes que realizar un viaje a otro país como la mayoría de los futbolistas mexicanos cuando tienen vacaciones.

Agradecen en Guasave que Tiba no pierda la humildad

En este sentido, Ahumada Quintero agradeció la visita y le expresó su admiración por no olvidarse de sus orígenes: “La verdad que sí es un gusto que no visites por acá, que te des tiempo con tu humildad, sepas valorar como inició todo esto y eso no se debe perder”.