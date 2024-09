En las Chivas de Guadalajara el dueño Amaury Vergara hizo uno de los anuncios más esperados por toda su familia y es que Jorge Vergara ya tenía en mente la creación de un complejo deportivo para todas las categorías de la institución que logre darle mayor fuerza al proyecto que iniciaron en el 2002.

Hace unos días el propietario del Rebaño Sagrado, Amaury Vergara dio a conocer la creación de Nación Chivas, un proyecto de alto rendimiento del cual se han dado muy pocos detalles porque será parte de las innovaciones de la institución previo a la Copa del Mundo del 2026.

Cabe recordar que hace unos días se informó que en las instalaciones de Guadalajara, en Verde Valle, varias selecciones las tendrían como sedes durante el Mundial, sin embargo, esto motivó a que Vergara decidiera lanzar una de las ideas que su padre tuvo desde que asumió las riendas del equipo.

“Amaury Vergara, cineasta, empresario y también mandamás del Rebaño Sagrado, anunció el sábado la naciente “Nación Chivas”, lo que será nada más y nada menos que lo que su padre un día soñó. Este centro deportivo no es una noticia del todo “nueva”, pues siempre estuvo en planes de Vergara padre desde la creación del Estadio AKRON, entonces llamado Omnilife, ya que quería y soñaba una ciudad deportiva al mero estilo europeo”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.

Amaury Vergara tiene en mente un gran proyecto con Chivas. Foto: Imago7

Golpe bajo para Amaury Vergara y Chivas por su nuevo proyecto

No obstante, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie reveló que no ha visto nada acerca de “Nación Chiva”, el nuevo complejo deportivo que pretenden realizar cerca del Estadio Akron, pero que será en el 2025 cuando empiecen a ofrecerse mayores detalles.

“No he visto el proyecto, no he visto el proyecto. Sabía que es un centro de alto rendimiento, donde la mayoría son canchas de futbol. Lo que yo he visto, lo que me toco, tuve oportunidad, es un centro de alto rendimiento, la verdad, muy noble”, explicó Frangie, quien fuera directivo del Rebaño, en declaraciones para Notisistema Mexicano.