Güero Real reveló la razón por la que Chicharito tendrá éxito en Chivas y otros refuerzos no

Un personaje importante en la trayectoria de Chicharito fue José Luis Real, exdirector de fuerzas básicas y ex entrenador de Chivas, por lo que conoce a la perfección al histórico romperredes a quien le augura éxito en el Rebaño por una simple y sencilla razón: identidad.

El Güero dejó en claro que no se trata de que un futbolista nazca o inclusive debute en el conjunto del Guadalajara, sino que el jugador conozca a la perfección el entorno de la institución a la que llegará, por lo que considera que muchos refuerzos fracasan en la escuadra rojiblanca, pese a tener grandes cualidades.

“Particularmente representaría un ejemplo, un modelo. A Guadalajara le ha faltado identidad, no le han faltado buenos jugadores o con talento, le han faltado jugadores con identidad al club y no me refiero a que hayan nacido en Guadalajara (…)

“Si que pudieran, desde antes de llegar, conocer la historia a fondo, conocer cómo es el aficionado, en entorno, la gente, cómo son los compañeros. Eso ha faltado mucho en Guadalajara y para mí ha sido una de las razones por las que no han funcionado. ¿Jugadores con talento? Todos los que han contratado, pero nada con la identidad que tiene Javier y que han tenido los que han tenido éxito en Chivas”, declaró a Telemundo.

Bajo la tutela de José Luis Real, Chicharito alcanzó su máximo nivel en el chiverío, ya que con él explotó y se convirtió en refuerzo del Manchester United en el Bicentenario 2010, semestre en el que el Rebaño impuso el récord del mejor arranque de torneo con 8 triunfos en fila, aunado a que Hernández Balcázar se proclamó campeón de goleo con 10 dianas.

¿Cuándo debutaría Chicharito con Chivas en el Clausura 2024?

El delantero estaría en la recta final de su rehabilitación, por lo que en caso de cumplirse el lapso de cuatro semanas, Javier Hernández podría debutar en la semana del 4 al 10 de febrero, lapso e el que el Rebaño jugará contra el Atlético de San Luis, posteriormente enfrentará al Hamilton Forge en Concachampions y luego recibirá al FC Juárez.

¿Cuándo jugará Chivas vs. Tigres por el Clausura 2024?

La primera salida del Guadalajara en el torneo será contra un rival poderoso como Tigres, duelo que se jugará el próximo domingo 21 de enero en la cancha del Estadio Universitario en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.