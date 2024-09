El propietario de las Chivas de Guadalajara, Amaury Vergara ha aprendido la lección después de varias desafortunadas situaciones que se han suscitado al interior del vestidor con el comportamiento de algunos jugadores que dejaron mal parado no solo al equipo, sino a la misma directiva por haberlos contratado.

Fue en el podcast ‘Guardianes de la Tradición’ que conducen lo excapitanes del Rebaño Sagrado, Fernando Quirarte y Demetrio Madero, donde Amaury Vergara tocó varios temas álgidos y uno de ellos fue las indisciplinas que en algún momento han desestabilizado la dinámica del conjunto tapatío, por lo que viene a la mente, inevitablemente, lo que pasó con Alexis Vega.

“No todo mundo puede venir a Chivas. Sé que esto que voy a decir es muy controversial, pero hay muchas razones por las cuales un jugador viene o no viene. Hablando específicamente de los refuerzos, analizamos al jugador como persona, para ver si tiene las cualidades para venir. Porque ya no es suficiente que en Chivas vengan jugadores solamente por la posición y por cómo juegan”.

“Tenemos que asegurarnos que el jugador, su entorno, su familia, no venga con vicios, con actitudes indisciplinadas. Eso me podrán criticar, me podrán decir ‘¿y por qué no compraste a este wey, a este jugador?’. Bueno, una razón hay. Tampoco voy a salir yo a decir y exponer a los jugadores porque no me corresponde hablar de alguien más. Yo no soy nadie para afectarle la carrera a un jugador. Sí te puedo decir que ha habido situaciones donde la gente ha presionado mucho para traer a un jugador y ese jugador no vino por cuestiones de indisciplina, totalmente extra futbol”.

Amaury reconoce que no siempre ha acertado en los fichajes. Foto: IMAGO

Amaury Vergara confía en que Chivas sea campeón en el Apertura 2024

Hace unos días el joven empresario cumplió años y en su cuenta de Instagram decidió responder una sola pregunta sobre el Rebaño, por lo cual aseguró que el equipo está mejor que en otro años y por lo tanto, cuenta con los argumentos para pelear por el campeonato de este certamen, lo que generó muchas críticas por la falta de refuerzos de calidad comprobada.

“Hay unas que no les voy a contestar pero esta está buena. Yo creo que tenemos un gran plantel, grandes jugadores con mucho talento que están muy comprometidos y un vestidor saludable. Creo que tenemos un gran cuerpo técnico, un gran entrenador, una gran directiva y el club está mejor que muchos años, mejor que nunca”, explicó Vergara Zetarain.