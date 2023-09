La gestión de Fernando Hierro está viviendo sus momentos más complicados tras casi un año de trabajos en la Dirección Deportiva de Chivas debido a los malos resultados obtenidos en los últimos meses; sin embargo, aún hay leyendas rojiblancas que respaldan su trabajo pese a las pocas victorias de las jornadas recientes del Apertura 2023.

Es por eso que el campeón con el Guadalajara en el Verano 1997, Joel Sánchez, aseguró en México no se suele tener paciencia ante los primeros resultados adversos; sin embargo, considera que es más importante lo positivo que lo negativo que ha habido bajo la tutela del directivo español.

“En México somos muy de juicios inmediatos, de juicios al día y si ganas un partido importante ya te quieren catapultar para la Selección Nacional, y pierdes un partido importante ya quieren cortar cabezas y cortar procesos y desbaratar al equipo.

“Si sacamos el balance, como normalmente se tiene que hacer, de toda la gestión deportiva, me parece que sigue siendo muy buena. Hablo de triunfos contra derrotas, entonces normalmente se va a cuestionar porque es un equipo muy importante, pero me parece que tienen un proyecto sólido donde no se valora mucho, que tienen jugadores en selección mayor, selección sub-23, selección sub-20, que conforman el plantel del primer equipo”, declaró el Tiburón al diario Esto.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Mazatlán?

Este compromiso estaba pactado a disputarse unas semanas después; sin embargo, la Liga Mx anunció el cambio de fecha, por lo que se disputará el próximo martes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que iniciará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.