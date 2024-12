Al igual que lo hicieran con otros entrenadores como Veljko Paunovic y Fernando Gago, la directiva de Chivas de Guadalajara eligió a un DT extranjero. En esta oportunidad, Óscar García Junyent llega luego de haber dirigido en 7 países distintos, siendo México el octavo de su camino como profesional.

El español cuenta con una vasta experiencia en Europa, y así lo remarcó en la conferencia de prensa donde lo presentaron frente al público del Rebaño Sagrado. “Estar en muchos sitios, en 7 países, me ha hecho mejor entrenador, si me hubiera quedado en Barcelona no sería el entrenador que soy ahora”, aseveró el DT de 51 años.

Sobre el recibimiento que le dio la gente de Chivas, García Junyent se mostró agradecido. “He recibido muchos mensajes muy bonitos, espero corresponder en el campo que es donde mejor sé hacerlo, la gente me ha acogido muy bien“, comentó el estratega. Ahora, ante el inicio de la pretemporada, los jugadores empiezan a dar su parecer sobre el nuevo ciclo.

Las declaraciones de José Castillo

El primer jugador que se expresa sobre el cambio de aires en Chivas fue José Castillo. “Este periodo de pretemporada siempre es la parte más demandante, no solo por una cuestión física, sino también por una cuestión mental. Ahora hay que agregar el componente de que hay un nuevo entrenador, una nueva idea de juego, diferentes conceptos”, dijo ante el sitio oficial de Chivas.

José Castillo es un jugador importante en Chivas de Guadalajara. (Imago)

Luego, sobre las nuevas ideas que trae García Junyent, Castillo comentó: “Nos sentimos con la capacidad de adaptarnos perfectamente a cualquier cosa que quiera implementar el cuerpo técnico. Tenemos que empezar a conocer qué es lo que pretende. Estamos todos con las ilusiones renovadas, con el objetivo de estar nuevamente en lo más alto”. De esta manera, los jugadores parecen expresar una esperanza revitalizada ante el nuevo proyecto.