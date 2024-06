En las Chivas de Guadalajara han tenido que tomar decisiones complicadas con las salidas de algunos jugadores que no entraban en planes del entrenador Fernando Gago, tal es el caso de José Juan Macías, quien tendrá pocos minutos si se queda en el plantel para el Torneo Apertura 2024.

Con la titularidad de Javier Hernández y Ricardo Marín como suplente, en el Rebaño Sagrado saben que las oportunidades van a ser escasas para algunos elementos como JJ Macías o el mismo Armando Hormiga González, quien es uno de los canteranos que también está esperando una oportunidad por parte del estratega argentino.

Al volver de la Pretemporada en Cancún, Macías no pudo evitar el tema ante los cuestionamientos de la prensa y dejó entrever que su futuro cambiará de aires para el Apertura 2024, donde se reencontrará con Ignacio Ambriz, el técnico que pudo sacar lo mejor de él cuando ambos estuvieron en León en el 2019.

“Tengo ganas de jugar al futbol y de mostrar otra vez lo que estoy hecho y volver a ser feliz jugando y metiendo goles. Pues simplemente estoy a disposición de jugar, y claro que voy a poner de mi parte en cualquier sentido, entrenando al tope, entregándome en cada entrenamiento”.

Macías no pudo marcar un gol en la campaña anterior. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

“Bueno, creo que todos siempre contamos con entrenadores con los que nos fue bien, fue una gran etapa con él, así que cualquier posibilidad está abierta, así que nada, simplemente a enfocarme en lo mío”, fue parte de lo que comentó el atacante de Chivas en el aeropuerto de Guadalajara al regresar de Cancún, en una clara muestra de que es consciente de que se irá en cualquier momento.

JJ Macías debe renovar antes de irse de Chivas a Santos

Uno de los aspectos que no han permitido que avancen las negociaciones es que el artillero del Rebaño no ha firmado la extensión de su contrato porque le quedan seis meses y es una de las peticiones del equipo antes de cederlo a Torreón: “Claro que sí, claro que sí, que no se pretende eso, ¿no? Se pretende jugar, creo que uno vive, en mi caso, de meter goles y es lo que busco, ¿no? Entonces no se busca tampoco eso”.