En la mañana de hoy José Juan Macías tuvo su estreno en Santos Laguna y fue de la mejor manera luego de que haya anotado en el juego de preparación. Por otro lado, la anotación del exatacante del Rebaño Sagrado expone a la directiva de Chivas debido a que ninguno de los nueve del Guadalajara anotó en los dos amistosos que se jugaron hasta el momento.

El conjunto rojiblanco decidió tomar la dura decisión de dejar fuera del equipo al atacante que se formó en Verde Valle. Su decisión se basó en la falta de minutos que tuvo con Fernando Gago como entrenador en el Clausura 2024.

Debido a esto, José Juan Macías forzó su salida de Chivas luego de haber rescindido el contrato. Es por esto que arribó a Santos Laguna para ser dirigido por Ignacio Ambriz, entrenador con el que se destacó en León.

Por otro lado, en la mañana de hoy tuvo su estreno oficial con la playera de los Guerreros en un amistoso ante Atlético La Paz. Su debut fue de la mejor manera debido a que anotó uno de los cuatro goles de la goleada. Esto expuso la decisión de la directiva y el cuerpo técnico debido a que en los últimos dos amistosos ninguno de los centro atacantes de Chivas anotó.

José Juan Macías expuso a Chivas. (Foto: Imago7)

Cabe destacar que el exjugador del Guadalajara salió lesionado debido a que en el minuto 26 tuvo que abandonar el encuentro por una molestia muscular. No hay que olvidarse que el atacante tuvo problemas similares al momento de volver al equipo luego de un año de inactividad por la rotura de sus ligamentos de la rodilla.

José Juan Macías habló de su salida de Chivas

José Juan Macías habló de su salida de Chivas y afirmó que fue muy doloroso. “Claro que duele, ¿por qué? Porque siempre tuve el respaldo de la afición, las lesiones no me dejaron, ahí uno se queda con esa espinita, pero también aceptar que es la vida y que no se dio y la vida sigue”, explicó.