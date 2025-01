Aunque llevó las riendas del partido en su debut ante Santos Laguna, Chivas debió esperar más de la cuenta para encontrar el gol de la victoria. Roberto Alvarado armó la jugada y aprovechó la devolución de Teun Wilke, quien se hizo un lugar en el primer partido gracias a las ausencias en el frente ofensivo.

Sin Chicharito Hernández, Armando González ni Alan Pulido, al entrenador rojiblanco Óscar García Junyent no le quedó más remedio que volver a llamar a Teun Wilke, quien comenzó la pretemporada con Chivas pero luego, ante la superpoblación de atacantes, regresó al Tapatío.

Teun Wilke: asistencia y advertencia para sus competidores

A los 63 minutos del choque correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2025, Óscar García decidió el ingreso de Teun Wilke en lugar de Ricardo Marín. Algunos instantes más tarde, el juvenil que viene de ser goleador con el Tapatío participó de la jugada que derivó en el gol de Roberto Alvarado.

“Creo que hicimos un buen partido, tuvimos varias, fuimos dominantes. El primer tiempo lo hicimos muy bien, no quiso entrar y bueno, la personalidad del Piojo que después de un momento difícil, de fallar un penal, se saca una jugada así, pudiéramos combinar en el área y que nos lleváramos los tres puntos”, dijo Teun Wilke al término del encuentro en diálogo con Telemundo.

Consultado sobre la competencia con otros centrodelanteros como Chicharito Hernández, Alan Pulido, Armando González y Ricardo Marín, Wilke expresó: “Pues la verdad yo me enfoco en lo mío, no me queda más. Todo lo que queda fuera de mis manos, no lo puedo cambiar ni controlar. Yo sabia que iba a tener tal vez una oportunidad de jugar hoy y tenia que demostrar lo mejor de mí porque nunca sabes cuantas oportunidades tienes y pues bueno, levantar la mano y decir que aquí estoy cuando me necesiten”.

Wilke sobre la idea de Óscar García

Por otro lado, el delantero de 22 años analizó la primera imagen de Chivas bajo la dirección técnica de Óscar García: “Siento que con este nuevo profe jugamos muy bien a la pelota. Como lo vieron igual el pressing, recuperamos varios balones que acabaron en jugadas de gol. Creo que nos ha dado tiempo, un poco de que nos meta ese estilo de juego que tiene él. Tuvimos como tres semanas y pues bueno, seguiremos mejorando conforme vaya comenzando el torneo y ojala sigamos ganando muchos puntos”, dijo Wilke, quien aprovechó los minutos y demostró que puede aportar lo suyo.