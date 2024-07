En las últimas semanas, el nombre de Antonio Briseño ha resonado en el mercado de transferencias de la Liga MX. Los rumores han vinculado al defensa central de Chivas con una posible salida hacia Cruz Azul o Toluca, dos clubes que buscan reforzar su línea defensiva.

Cruz Azul ha sido uno de los interesados en Briseño, considerándolo como un posible reemplazo para Carlos Salcedo, quien tiene futuro incierto. Por otro lado, Toluca también ha mostrado interés en el zaguero debido a la necesidad de cubrir la ausencia de Juan Escobar, quien no puede estar disponible para los Diablos Rojos.

Sin embargo, Antonio Briseño ha dejado clara su postura respecto a estos rumores. En una reciente declaración, el jugador expresó su compromiso y agradecimiento hacia Chivas y sus aficionados, manifestando de manera contundente su deseo de continuar en el Rebaño.

Las declaraciones del Pollo Briseño

“Yo me entrego física y mentalmente a la institución y al aficionado que de verdad es un Chivahermano, me lo han regresado con amor, me gritan, me escriben y eso me llena de gasolina para seguir haciendo lo mismo, y eso me hace trabajar más para darle en algún momento una alegría, ojalá ser campeón”, dijo el Pollo Briseño cuando le preguntaron sobre el interés de otros equipos.

El Pollo Briseño no quiere marcharse de Chivas (Imago7)

“Yo estoy muy agradecido de estar en Guadalajara y no cambiaría nada por estar aquí, que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera”. Con estas declaraciones, Briseño reafirma su compromiso con el club rojiblanco y deja en claro que si se da una salida será por deseo de la directiva. Es importante recordar que el Pollo es uno de los futbolistas mejores pagos dentro de la plantilla rojiblanca.

Relegado a la banca

En estas primeras dos jornadas del Apertura 2024, Antonio Briseño ha visto su rol reducido al de ser un suplente, pues la zaga central titular es la que conforman Gilberto Sepúlveda y Chiquete Orozco. Por tal motivo es que también al Pollo se lo relaciona con otros clubes, pues en el Rebaño parece tener menos chances de ser titular.