En la última semana, previo al duelo entre Tigres y Chivas, Alan Mozo protagonizó un polémico episodio. El lateral derecho rojiblanco fue grabado por su propio compañero, Fernando Beltrán, conduciendo de manera imprudente sin las manos al volante, lo cual causó mucha repercusión en redes sociales.

Luego de este hecho, se especuló con que Alan Mozo podría recibir una sanción, aunque luego el duelo ante Tigres UANL desvió gran parte de la atención. La imprudencia del futbolista del Rebaño pasó a segundo plano aunque hubo sin dudas un consenso en que su accionar, al igual que el de Beltrán, no fue el indicado.

La decisión final de Chivas

Pese a las especulaciones, finalmente se dio a conocer que Chivas no emitirá sanción ni multa alguna para Alan Mozo, tal y como había trascendido. En el caso de Beltrán se sabía que no se aplicaría castigo pues no era él quien estaba al volante, pero en definitiva el defensor también se salvó de recibir todo tipo de penitencia.

Carlos Ponce, director de Récord, informó cuál fue la postura del Rebaño Sagrado: “No pasó nada. No hubo un regaño, no hubo un llamado de atención, no hubo nada porque consideraron que es algo que no valía la pena meterle una multa o un regaño o una alerta por por hacer esto”.

Al mismo tiempo, el periodista opinó: “El Guadalajara tiene un código de conducta bastante bien establecido, con multas, tanto que han salido jugadores importantísimos, el último caso de Alexis Vega a partir de romper este código de conducta”. ¿Se salvó Mozo de sufrir un castigo?

Piden medidas a la Liga MX

En el mismo debate, se sugirió la posibilidad de que sea la entidad del futbol mexicano la encargada de actuar en este tipo de casos: “La Liga MX tendría que desarrollar un protocolo, reglamentos que le permitan decir esto está mal. No sólo es la imagen de Alan Mozo, es la imágen de Chivas, es la imágen del futbol mexicano”, sentenció Ponce.

¿Qué dijo Alan Mozo sobre el video?

Fernando Beltrán se manifestó al respecto al decir “pido disculpas por el video de ayer, no estuvo bien”. Sin embargo, Mozo adoptó una actitud diferente, pues le restó importancia y en pleno stream con Chicharito Hernández, expresó: “Fue sólo para que el Nene grabara el video, tranquilos”.