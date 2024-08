Aunque finalmente no fue titular, Raúl Rangel fue uno de los tres porteros convocados para representar a la Selección Mexicana en la Copa América 2024. El Tri afronta una nueva era luego de varios años con Guillermo Ochoa como su guardameta. ¿Quién ganará la carrera para quedarse con ese puesto?

El buen año que está teniendo el Tala en la portería rojiblanca le sirvió para ganarse la oportunidad en la Selección Mexicana, donde recibió el llamado de Jaime Lozano. Ahora, con el nuevo ciclo de Javier Aguirre a punto de comenzar, el joven de 24 años volvería a competir con Luis Ángel Malagón y Hugo González.

Le sale nuevo competidor al Tala Rangel en el Tri

Rangel, que viene de lucirse con un penal atajado a André-Pierre Gignac, ha recibido sin embargo una mala noticia en los últimos días. Y es que el Tala tendrá un nuevo competidor que parece pisar muy fuerte, pues se destaca en el futbol español: Álex Padilla.

Con apenas 20 años, Álex Padilla se ha ganado la titularidad en el Athletic Bilbao. Hace nada más que algunos días tuvo una buena actuación frente al Barcelona en el Camp Nou. El hecho de jugar en una liga tan competitiva lo pone en buen lugar en la carrera por ser el nuevo portero del Tri.

Álex Padilla se luce con el Athletic Bilbao y apunta al Tri (Imago)

La Selección Mexicana se enfrentará a Nueva Zelanda y Canadá, los próximos 7 y 10 de septiembre, en el comienzo del nuevo ciclo a cargo de Javier Aguirre, esta vez junto a Rafa Márquez. Según información de Javier Aguirre, Álex Padilla sería uno de los futbolistas convocados y el Athletic ya estaría notificado de esto.

Álex Padilla eligió representar a México

Aunque se crió en España y tiene orígen vasco, Padilla también tiene nacionalidad mexicana y prefirió representar al Tri: “Para mí fue muy fácil. Al final, yo me siento mexicano, yo soy mexicano y me llena de orgullo, representar a mi país. Ya eso lleva que mi mamá está muy orgullosa de mí, aunque haya elegido otra cosa. Estando con México, mi mamá es la mamá más feliz del mundo, mi abuelita también, mis tíos, mis primos. Al final, yo me decido por México porque es lo que más me llena a mí como persona”, argumentó el portero del Athletic Club en una entrevista con ESPN.