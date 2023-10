Una vez más, el nombre de Alexis Vega vuelve a estar en el centro de la polémica. El atacante cometió indisciplina junto a Cristian Calderón y el canterano Raúl Martínez, por lo que fue separado del plantel profesional de las Chivas de Guadalajara y ha vuelto a ser centro de numerosas críticas.

El atacante rojiblanco no venía jugando en un buen nivel. Las lesiones también le afectaron, pero los últimos reportes señalaban un cambio positivo: Vega prestaba mayor atención a su alimentación y por eso había logrado bajar algunos kilos para acercarse a su mejor forma física.

Ante este nuevo escándalo, Vega recibió una cruel crítica por parte del periodista Álvaro Morales: “Alexis querido, he visto tantos futbolistas en esta industria, que lamentablemente no tienen educación ni para limpiarse el trasero. Vas a acabar como un indigente, cuando te retires y dejes de percibir los millones que ahora recibes, tus gastos, tus deudas, tu cuenta corriente, te van a destrozar y todas las rémoras de amigos que tienes se van a ir. Alexis, tú síguele así, vas a acabar como un un pordiosero”, dijo el polémico conductor.

Fiel a su estilo, Morales continuó: “El tema no es que hayan metido personas ajenas a la concentración. Yo no los juzgo moralmente, el problema es que hay un reglamento interno y lo infringen”, insistió. Alexis Vega tiene contrato con Chivas hasta junio de 2024.

Dardo a Chivas y a Amaury Vergara

Morales, que suele ser muy crítico de Chivas, aprovechó la ocasión para dejarle un recado al Rebaño y a su propietario: “Esto es lo normal en el Guadalajara, un equipo que no tiene liderazgo, nunca he tenido liderazgo. Si al dueño del equipo no le importa ir a los partidos importantes…”, opinó el periodista.