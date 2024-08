La dura crítica de un campeón con Chivas para Amaury Vergara: Se ha rezagado, no quiere invertir

Las Chivas de Guadalajara han venido a menos en años recientes en cuanto a la contratación de fichajes de élite tanto del mismo futbol nacional como de los que vuelven del extranjero, pese a que hace unos meses repatriaron a Javier Hernández desde la MLS, luego de una larga y exitosa trayectoria en clubes europeos.

Pero salvo esta excepción, el Rebaño Sagrado ya no suele fichar a los mejores jugadores del balompié nacional, pues ahora han explorado el mercado de Estados Unidos con más pena que gloria, ya que únicamente se puede considerar a Cade Cowell como un futbolista con proyección importante, pero hay otros casos de los que poco y nada se habla.

El año anterior Fernando Hierro fichó a Daniel Ríos desde la MLS, pero el atacante, que es canterano de Chivas, apenas pudo mostrarse con Veljko Paunovic y terminó regresando a la Unión Americana, para este 2024 contrataron a Daniel Aguirre y Fidel Barajas, quienes son prácticamente desconocidos para los chivahermanos.

Claudio Suárez afirma que Chivas se ha rezagado por falta de inversión

Por el contrario, Guadalajara no pudo cerrar los fichajes de Brandon Vázquez, Jordi Cortizo, Fidel Ambriz o Sebastián Córdova, a quienes buscaron en alguna oportunidad, pero por una u otra razón, no llegaron al precio que sus clubes pretendían, incluso tuvieron oportunidad de contratar a Guillermo Martínez antes de que fuera a Pumas, pero la propuesta que lanzaron a Puebla fue muy baja, por tal motivo Claudio Suárez afirma que lo que ha sucedido con los tapatíos es un rezago importante.

Claudio Suárez fue campeón con Chivas en 1997. Foto: Imago7

“Antes, Chivas era protagonista para pelear títulos, hoy en día el jugador duda y prefiere a Rayados, Tigres y Cruz Azul, porque en cuestión económica les va mejor, tienen buenas estructuras. Chivas se ha rezagado… Aquí hay que invertir y Chivas no lo hace, no lo veo para pelear por el título. Guadalajara debe tener paciencia, porque jugadores buenos los tiene, pero por ahora no andan”.

“En la defensa están Gilberto Sepúlveda y Jesús Orozco [hoy lesionado], pero son irregulares. En mis tiempos estaba Carlos Salcido, era un líder y se le tenía confianza. En otros sectores del campo también hay irregularidad en varios jugadores, tal como Javier Hernández, de quien se espera pronto se reencuentre con el gol, pero sus mejores años ya pasaron. Aunque aún puede ayudar mucho, claro”, comentó el Emperador en una charla con El Universal.