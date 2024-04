Las Chivas de Guadalajara llegaron a la última jornada de la fase regular con la imperiosa necesidad de derrotar al Atlas en el Clásico Tapatío. Sólo una victoria le daba al Rebaño la clasificación para la Liguilla del Clausura 2024. Roberto Alvarado se llevó todos los elogios gracias a su increíble golazo, pero el defensor Jesús Orozco Chiquete también aportó lo suyo.

La afición rojiblanca comenzaba a impacientare con el correr de los minutos, pues el gol de la clasificación se hacía esperar. Hasta que Chiquete Orozco controló el balón, se tomó su tiempo y le puso un pase largo más que preciso al Piojo Alvarado, quien se desmarcó al espacio y luego sacó a relucir todo el talento de su zurda mágica.

El consejo de Gago para Chiquete Orozco

Días antes, en un podcast de Chivas TV, Chiquete Orozco había platicado sobre la influencia que estaba teniendo Fernando Gago en su juego. El zaguero rojiblanco detalló una curiosa conversación que tuvo con el estratega en un entrenamiento donde el argentino le dio una verdadera clase y corrigió un aspecto técnico de su futbolista.

“La semana pasada estaba yo haciendo cambios de juego, y me dijo no le apuntes al mono, dáselo tres metros adelante y siempre te va a salir así. Y le pega a la primera y pum. Y empiezo a hacer eso, tiro como cuatro cambios de juego y todos me salieron así, precisos”, contó Chiquete Orozco en esa conversación. Y el gol de Alvarado justamente nace de un cambio de orientación en el que el zaguero conecta muy bien con el Piojo, no buscándolo en su posición sino algunos metros más adelante.

La enseñanza de Gago no quedó allí, pues luego intentó seguir perfeccionando la técnica de Chiquete: “Ya después me dice, hace esta, le pega de tres dedos y agarra una comba, y ya le digo no esa no me sale. Pero le pegó de una manera que yo dije ‘no mames’. Es muy bueno”, dijo Chiquete con cierta admiración para con el entrenador rojiblanco, quien realizó una gran carrera como futbolista profesional.

La gran asistencia de Chiquete Orozco para el Piojo Alvarado