Ricardo Marín, delantero de las Chivas de Guadalajara, surgió como el inesperado protagonista de la victoria 3-2 sobre Toluca en el Estadio Akron. Su gol en los minutos finales selló el primer triunfo rojiblanco en este Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El 4K no perdió la ocasión para resaltar su humildad al recordar su lesión en este regreso estelar a la cancha.

El atacante, de 25 años de edad, llegó como refuerzo al Rebaño Sagrado para el Apertura 2023. Desde entonces, no ha parado de demostrarle a la afición tapatía su amor por los colores tanto dentro como fuera de las canchas. Marín, tras salir lesionado en la caída 3-0 (3-1) ante Pumas en la Liguilla del torneo pasado, postergó su retorno a la acción hasta este martes.

El Richie platicó con Chivas TV aún sobre el césped del Gigante de Zapopan, donde analizó el primer triunfo rojiblanco del Clausura 2024. Marín reconoció que “sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Lo que el profe (Fernando Gago) nos comentó en la semana de cómo se iba a dar el partido, se terminó dando. Yo creo que en el primer tiempo nos faltó un poco de tener más calma, pero gracias a ello se nos dio el resultado, que era lo que nos faltaba. Estábamos jugando muy bien, sólo nos faltaba el resultado“.

El 4K entró de cambio a los 57 minutos por Cade Cowell, para aprovechar su estatura en lo centros y visión en el ataque. El ariete suplente (81′) aprovechó una magistral asistencia de Armando González para sellar su regreso a la cancha con un hermoso gol. Marín remató de zurda y cruzado apenas dentro del área, para batir al portero Tiago Volpi y estremecer la red. Su primer gol con la playera 19 tras ceder su dorsal 14 a Chicharito Hernández. Y que además, desniveló la pizarra para encaminar la primera victoria del torneo.

Ricardo Marín advierte la mejor forma de corregir: Ganando

Fernando Giaccardi en la transmisión de Chivas TV le refirió la unión que exhibe el club con la afición y su plantel tras la vuelta de Chicharito. El goleador de la noche reiteró que “ya sólo era falta de sacar el resultado, nos hacía falta eso. Estábamos jugando muy bien, teníamos muchas oportunidades de gol, no terminábamos anotando“.

Ricardo Marín añadió a las cámaras del canal por suscripción de la institución que “hoy (martes), gracias a Dios, las que tuvimos, las metimos. Tuvimos por ahí un par más, que pudimos ser un poco más contundentes, pero ganando se aprende. Entonces, es mejor corregir ganando“.

La resiliencia de Ricardo Marín al recordar su lesión tras el gol

El Richie Marín al ser interrogado sobre su regreso a la cancha en esta Jornada 4 del Clausura 2024, reveló sentir: “La verdad que mucha felicidad. Me costó mucho la lesión, en cuanto a lo anímico. Yo andaba ya de terco con los fisios (fisioterapeutas) que ya quería regresar, que ya me sentía bien. Pero me dijeron que calma, que todo a su tiempo y gracias a Dios, hoy me tocó anotar y estoy muy feliz“.

El recuperado atacante del Guadalajara, en cuanto a la ajetreada agenda que le espera a Chivas en febrero con la Concachampions, fue bien concreto. El artillero refirió que “sí, este resultado ya pasó. Vamos a festejar hoy y mañana tenemos que recuperarnos, porque sabemos que el domingo tenemos otro partido y tenemos que sacar los tres puntos de nuevo“.

Cuándo vuelve a jugar Chivas con Ricardo Marín en Liga MX

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el domingo, 4 de febrero. Los rojiblancos enfrentan ese día al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. Duelo correspondiente a la Jornada 5 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX y en el que probablemente, Ricardo Marín aparezca en la alineación. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Atlético San Luis vs Guadalajara Argentina: 04/02 22:00 horas Chile: 04/02 22:00 horas Colombia: 04/02 20:00 horas Peru: 04/02 20:00 horas Mexico: 04/02 19:00 horas Estados Unidos: 04/02 17:00 horas PT / 04/02 20:00 horas ET