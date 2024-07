El atacante luce cada vez en mejor forma y no sólo aporta estadisticas, sino que ha corregido otros aspectos de su juego.

Las Chivas de Guadalajara visitaron a los Gallos Blancos de Querétaro por la Jornada 3 del Apertura 2024. Después de un empate y una derrota, el Rebaño necesita ganar para empezar a escalar en la tabla de posiciones. Y así fue. Con goles de Cade Cowell y Alan Mozo, el conjunto rojiblanco se quedó con los tres puntos.

Si algo quedó claro en dicho encuentro, fue que Cade Cowell está mostrando una versión muy mejorada en comparación a la del semestre pasado. El mexicoamericano venía de arrastrar cierta irregularidad en su rendimiento, a tal punto de que terminó como suplente en el último torneo.

Cowell marcó ante Querétaro y ya lo había hecho antes frente a Tijuana, cuando también asistió a Armando González para su primer gol como profesional. Sin embargo la mejora del atacante de 20 años no sólo está siendo de cara a portería, sino que también ha corregido ciertos errores.

Cade Cowell no erró ni un sólo pase ante Querétaro

Una de las cuestiones que más se le reclamaba a Cade Cowell era su capacidad técnica. El mexicoamericano es un futbolista muy veloz, pero más de una vez no ha sabido aprovechar esa virtud, pues no controlaba tan bien el balón en conducción y se repetía en numerosas pérdidas.

No obstante, ante Querétaro se notó que Cowell ha mejorado este aspecto, a tal punto de que acertó los 22 pases que intentó. Ni un sólo fallo. 100% de efectividad. Al mejor estilo Toni Kroos, quien siempre se caracterizó por su seguridad a la hora de mantener la posesión.

Cade Cowell acertó todos los pases vs. Querétaro (Imago7)

La precisión de Cowell no sólo llama la atención porque ese no es su punto fuerte, sino porque por lo general los atacantes acostubran a fallar en pases algo más arriesgados. No obstante, el mexicoamericano parece adaptarse mejor a la idea de Fernando Gago, en la cual es crucial mantener la posesión y evitar contraataques.

Las pérdidas de Cade Cowell

Por otro lado, ante Querétaro fue el partido en el que Cowell perdió menos balones, algo que también debe perfeccionar. El atacante registró 10 posesiones perdidas, mientras que contra Toluca (12) y Tijuana (23) había estado mucho más errático.