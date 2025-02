José Ramón Fernández siempre ha sido uno de los máximos defensores de las Chivas de Guadalajara, no por nada su nombre está grabado en la Sala de Prensa del Estadio Akron a petición de Jorge Vergara y su legado como periodista ha cimbrado a muchos de los personajes que engalanan la televisión deportiva como Christian Martinoli, el narrador estelar de TV Azteca.

Martinoli se ha convertido en una de las voces más reconocidas, si no es que la más importante del México en la actualidad, gracias a su irreverencia y la manera de comunicarse en cada transmisión con Azteca Deportes, por ello tuvo el atrevimiento de lanzarle una recomendación a su mentor, José Ramón Fernández, quien tiene 78 años y sigue trabajando en ESPN para que se retire en algún momento.

La inesperada recomendación de Martinoli para Joserra

“Ya también que no mame (tu papá), eso está cabrón, no podría estar como tu papá. Él va a retirar a todos. Por ejemplo, don Carlos Albert estuvo un rato después de los 70, (Raúl) Orvañanos, el Perro (Bermúdez) tiene más de 70, son de 70 años, Rafa (Puente), yo no me vería después de los 70 trabajando en esto”.

Foto tomada del Instagram de Christian Martinoli

“Es el jefe máximo, el referente absoluto de este negocio, el tipo por el cual yo entré a trabajar a TV Azteca, para mí José Ramón Fernández es el número uno, indiscutido, pasé momentos muy chingones con tu papá, otros momentos de la recontrachingada, lo amaba, pero lo odiaba”, fue parte de lo que comentó Martinoli en el podcast ‘Así de Bolas’ que conduce el hijo de Fernández, Juan Pablo.

Tanto Martinoli como José Ramón Fernández han sido parte de los comentaristas y periodistas que siempre han tratado de enaltecer el trabajo que se hace en Chivas, sobretodo por jugar con mexicanos y contar con una de las canteras más importantes del país, además de que son dos personajes completamente ajenos a Televisa y por ende al americanismo, por mucho que ahora vivan uno de sus mejores momentos.