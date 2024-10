Bien reza el dicho que la gente “habla porque tiene boca”, haciendo alusión a un comentario poco inteligente y sin las bases para decirlo, tal y como sucedió con Álvaro Morales de ESPN, quien provocó las risas burlonas de varios de sus compañeros mientras se dedicó a darle consejos a las Chivas de Guadalajara.

Es bien sabido que el comentarista de moda de ESPN es un declarado detractor del Rebaño Sagrado sin importar los resultados dentro de la cancha, ya que en cualquier oportunidad habla mal del conjunto rojiblanco, incluso eso le ha costado sanciones de su misma empresa, porque haber insultado al aire a Roberto Alvarado, tras la broma del barreno que se dio hace un par de semanas, lo habría desaparecido de la pantalla varios días, aunque esto nunca ha sido aclarado de manera oficial.

La insultante propuesta de Morales para Chivas

En la emisión de Futbol Picante la noche del lunes 21 de octubre, Morales lanzó una propuesta irrisoria generando las burlas discretas de sus compañeros como Ricardo Peláez, Roberto Gómez Junco y Javier Alarcón, quienes evitaron interrumpirlo en todo momento, pero claramente no estuvieron de acuerdo con su propuesta de que Chivas decida acabar con su historia para jugar con extranjeros.

“¿Qué necesita Chivas? Una reestructura en sus estatutos, no puede seguir jugando con puros mexicanos, no compite. Este equipo no fue fundado por mexicanos, que jueguen con mexicanos y europeos, necesita Chivas para entrar en este mercado de competencia, entrar a la multipropiedad como moneda de cambio, así como Tigres anteriormente tenía 60 jugadores extranjeros o mexicanos, necesita invertir en eso, si no, no va a competí”.

“Necesita asesorarse legalmente, necesita asesorarse financieramente, porque esto último que pasó con Gago, lo que le pasa al Guadalajara es ridículo, estas Chivas no compiten pero el señor que está atrás de ustedes (Amaury Vergara) no le interesa el equipo, se lo encargó a una leyenda, a mi hermano (Ricardo Peláez) y si Chivas no se reestructura en su visión, en su estructura corporativa, no va a competir”, fue parte de lo que dijo Morales en Futbol Picante de ESPN.

Para nadie es un secreto que el comentarista de ESPN ha sido uno de los críticos más duros del Rebaño, un ejemplo de esto es que unos días antes de jugar la Final ante Tigres en el 2017 entrevistó a Matías Almeyda para asegurarle que perderían el campeonato, lo cual generó cierta incredulidad del Pelado por la manera tan agresiva con la que siempre se dirige a los tapatíos.