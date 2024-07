José Juan Macías se fue de Chivas con el objetivo de volver a tener minutos tras no ser tenido en cuenta por Fernando Gago. Por otro lado, en las últimas horas se confirmó el calvario que vive el exatacante rojiblanco debido a que no solo está lesionado, sino que además se pierde la Leagues Cup.

“Mi equipo no juega bien, es la verdad, Macías no jugó porque tiene una molestia que no le ha permitido entrenar al máximo, tengo miedo de que se vaya a romper y que se pierda por varios partidos. Estamos siendo prudentes, hemos bajado el malestar y esperamos el fin de semana esté con nosotros”, informó Nacho Ambriz luego de que haya perdido su equipo en la jornada tres del Apertura 2024.

Por otro lado, en el día de hoy reportaron el grado de la lesión y no solo se perderá la próxima jornada del certamen nacional, sino que además la Leagues Cup. Según lo informado por es un desgarro, por lo que se perderá el certamen binacional entre los clubes de México y Estados Unidos.

Cabe destacar que por el momento que vive Santos, Ignacio Ambriz pierde a un José Juan Macías que podría hacer la diferencia ante DC United y Atlanta United. No hay que olvidarse que en Chivas el delantero sufrió dos roturas ligamentarias y no fue tenido en cuenta por Fernando Gago.

José Juan Macías confesó que recuperar su nivel con Nacho Ambriz

Previo al inicio del Apertura 2024, José Juan Macías mantuvo diálogos con Claro Sports y dijo que busca recuperar su mejor nivel con Nacho Ambriz. “Estar con el profe nacho es estar lleno de confianza. Te deja crear. Soy alguien muy creativo. Me conoce mucho de nueve, de poste, pero en León no estaba mucho de nueve de poste. Me salía, me abría, metía goles de fuera del área, también llegaba desde segunda línea”, comentó.

Y agregó: “El profe me da esa versatilidad, esa libertad y jugar al futbol. Algo que compartimos es que no gusta jugar al futbol y que se disfrute. Creo que desde ahí ese estilo de juego va con mis características y con mis habilidades de jugador. Lo disfruto y estoy seguro que voy a regresar a ese lugar con mi profe Nacho”. Parece que ningún entrenador de Chivas le dio esa libertad que buscaba.