El atacante surgido del Rebaño apenas arrancó la campaña con los laguneros, pero no hay buenas noticias.

No era por Chivas: La maldición que no suelta a José Juan Macías tampoco en Santos

José Juan Macías no atraviesa por su mejor momento como futbolista y está claro que más allá de las razones por las que salió de las Chivas de Guadalajara hace unas semanas, su llegada a Santos Laguna no parece la solución para que intente recuperar su mejor nivel como lo tuvo antes de irse al Getafe en el 2020.

El canterano del Rebaño Sagrado se marchó porque no entraba en planes del entrenador Fernando Gago, ya que su estilo de juego no se adaptaba a la cualidades de JJ Macías, por tal motivo la directiva encabezada por Juan Carlos Martínez y Fran Pérez decidió negociarlo con los de Torreón, pese a que la ganancia fue mínima.

El goleador surgido de Chivas tuvo un inicio prometedor con Santos, ya que vio minutos de actividad frente a Puebla en la derrota de los laguneros, así como en el empate ante los Pumas de la UNAM el fin de semana anterior, pero es un hecho que su estado físico sigue sin estar al 100% y fue este martes que se perdió el duelo contra Atlas.

El propio entrenador Ignacio Ambriz, reveló que Macías tiene una lesión que se puede agravar, por lo tanto decidió que no realizará el viaje a Guadalajara para el duelo donde cayeron contra Atlas en el Estadio Jalisco 1-0 y que significó su tercer partido sin obtener la victoria en lo que va de la campaña.

Macías se fue de Chivas por tercera ocasión. Foto: Imago

“Mi equipo no juega bien, es la verdad, Macías no jugó porque tiene una molestia que no le ha permitido entrenar al máximo, tengo miedo de que se vaya a romper y que se pierda por varios partidos. Estamos siendo prudentes, hemos bajado el malestar y esperamos el fin de semana esté con nosotros”, fue parte de lo que reveló Ambriz en conferencia de prensa.

Peligra continuidad de Ambriz de Santos: ¿Qué pasará con JJ Macías?

La idea de que Macías fuera a los de Torreón surgió a partir de que en el 2019 Nacho Ambriz lo llevó a León, cedido por el Rebaño y ahí mostró sus grandes condiciones como delantero, pero en esta ocasión se puede considerar que el estratega corre peligro en los santistas si los resultados no llegan, lo que podría impactar en el futuro de JJ con la escuadra albiverde.