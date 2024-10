En Chivas no solo se podría ir Fernando Gago, sino que además personas importantes del riñón de Fernando Hierro por una orden de Amaury Vergara.

En Chivas ya se sabe que está al caer la salida de Fernando Gago debido a que Boca Juniors lo quiere en su banquillo. Sin embargo, la ida de Pintita no sería la única debido a que una orden Amaury Vergara pone a tambalear el futuro de Fran Pérez y Juan Carlos Martínez en el Comité Deportivo. ¿Regresa la figura del director deportivo?

El Guadalajara vive horas de mucho hermetismo ya que el entrenador argentino le habría dicho que sí al equipo Xeneize. Solo faltaría que el entrenador rojiblanco envíe una carta en la que ejecute la cláusula de salida que debe pagar él para ser nuevo entrenador del equipo que lo formó como jugador profesional.

En medio de la salida de Fernando Gago, Chivas comienza a planificar la llegada de un nuevo entrenador que se ajuste al proyecto que hoy hay en Verde Valle. La ida del argentino no sería la única que sufriría el Rebaño Sagrado debido a que Fran Pérez y Juan Carlos Martínez podrían salir del Comité Deportivo.

Según lo informado por César Huerta en su canal de YouTube, Amaury Vergara le habría pedido a su cuñado, Manzo, que se encargue de buscar nuevos entrenadores para el Guadalajara. “La estructura directiva. Amaury Vergara y el consejo: sus hermanas y cuñados. Dentro de ese consejo está Alejandro Manzo. Si no lo conocen vayan aprendiendo su nombre”, expresó el periodista de ESPN.

Alejandro Manzo (izquierda) podría reemplazar al Comité Deportivo de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Lo que me sorprende mucho es que teniendo de ellos abajo a Fran Pérez y Juan Carlos Martínez, se le haya encargado también a Alejandro Manzo de buscar una buena opción. Esto no quiere decir que los españoles no busquen técnico. Están barajando algunos perfiles en caso de que se vaya Fernando Gago”.

Alejandro Manzo tiene a su candidato para reemplazar a Gago

En su reporte explica que es uno de los cuñados de Amaury Vergara y que ya tiene la primera opción para reemplazar a Fernando Gago en Chivas. “Alejandro Manzo, por su cuenta, que se ponga a buscar técnicos por acá en México. Es Gerardo Espinoza la primera opción de Alejandro Manzo”, expresó.