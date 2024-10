El estratega argentino no pudo confirmar su permanencia en el banquillo de los rojiblancos y esto ha levantando sospechas.

No es Gerardo Espinoza: El DT que seduce a Amaury Vergara para llegar a Chivas en lugar de Gago

En las Chivas de Guadalajara debe tener en mente un nuevo plan en caso de que Fernando Gago se vaya de la dirección técnica para volver a Argentina y unirse a las filas del Boca Juniors, por tal motivo el nombre de Gerardo Espinoza ha sonado fuerte en los últimos días, aunque también empieza a tomar fuerza otro candidato.

En el Rebaño Sagrado tienen mucho que resolver en el futuro inmediato con la situación de Fernando Gago, quien no aceptó los contactos con Boca Juniors y por el contrario rechazó haber tenido algún tipo de acercamiento con el equipo argentino, pero tampoco se atrevió a garantiza su permanencia en la Perla Tapatía por el resto de la campaña.

Gerardo Espinoza es el candidato número uno para Chivas, pero también gusta Larcamón

“La dirección deportiva tiene que estar preparada, si mañana llega Fernando Gago con el dinero y se va de un día para otro tienes que tener listo un plan b ¿no? Yo sé también que Nicolás Larcamón gusta mucho. A Espinoza le fue muy bien en el Tapatío. A mí Espinoza me gusta mucho, no importa (que sea del Atlas), hizo las cosas muy bien en Chivas, ganó con Tapatío y ganó el Campeón de Campeones, pero no lo hemos visto en ese nivel de exigencia”.

Video: Fox Sports

“Yo sé que Gerardo gusta por lo que hizo en el Tapatío, sé que Larcamón gusta y sé que hay una tercera opción que han visto los españoles que vendría de fuera como fue Fernando Gago y Veljko Paunovic, no sabemos quién es. Con Paunovic les fue muy bien. Hay que ver como lo amarras ahora sí”, fue parte de lo que dijo Fernando Cevallos en Fox Sports.

Nicolás Larcamón ya dirigió en México a Puebla y a León, donde no le fue como se esperaba, sin embargo con La Franja estuvo dos años, es decir, cuatro torneos, en los cuales siempre clasificó a la Liguilla y en dos de esas campañas eliminó a Guadalajara en la fase del Repechaje.

Su mayor logró fue haber llegado a Semifinales en el Clausura 2021, pero su estilo de juego agradaba, tanto que la directiva de León lo contrató en el 2023, pero se quedó muy lejos de las expectativas a pesar de haber tenido una plantilla mucho más competitiva que con los camoteros. Ahora es uno de los candidatos para asumir las riendas del Rebaño en caso de que Gago se vaya en los siguientes días.