La macabra teoría de Ricardo Peláez por la que Fernando Gago no se ha ido de Chivas: "No le creo"

Las Chivas de Guadalajara no han definido el futuro del técnico Fernando Gago, luego de la dolorosa derrota en el Clásico Tapatío que los dejó muy mal parados al ser uno de los peores partidos desde que el argentino tomó las riendas del equipo, lo cual se suma a las especulaciones de su supuesta salida a Boca Juniors.

En este sentido, el exdirector deportivo del Rebaño Sagrado, Ricardo Peláez manifestó su punto de vista sobre el tema argumentando que no reconocer las negociaciones por parte de Gago con el equipo Xeneize puede obedecer a un plan que en el futuro le permita llegar al conjunto argentino, pero de manera gratuita.

El plan macabro de Gago con Chivas para irse a Boca Juniors, según Ricardo Peláez

“Creo que las declaraciones de Gago, aclarando que es una teoría mía totalmente, ‘para qué pago dos millones de dólares si faltan dos meses’, ayer ganó y mejoró Boca. Por supuesto que lo quieren rápido pero le ahorran ese dinero si se espera un par de meses a que termine el torneo, termina el contrato y ya”.

Peláez Linares no está contento con la manera de conducirse de Gago. Foto: Imago7/ Sebastian Laureano Miranda

“Va por ahí. Me sorprendió que dijera que no ha llegado a absolutamente nada. No le creo nada y creo que va más por el hecho de los dos millones de dólares cuando solo le faltan dos meses”, fue parte de lo que comentó Peláez Linares en la emisión de Futbol Picante la noche del lunes 7 de octubre.

La versiones desde Argentina indican que Fernando Gago tiene un acuerdo con el conjunto Xeneize que no se va a anunciar hasta que se complete el pago de la cláusula de rescisión a Guadalajara que es de dos millones de dólares, aunque existen otros rumores que indican que sería el propio entrenador quien haría efectivo el pago para desvincularse del Rebaño.

Por el momento todo ha quedado en distintas hipótesis, la única realidad es que Gago sigue con el Rebaño y el fin de semana jugarán un duelo amistoso contra América en Estados Unidos, pero tampoco hay certeza de que siga en el banquillo hasta el fin de semana.