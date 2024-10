Chivas comienza una semana clave debido a que es inminente la salida de Fernando Gago del conjunto rojiblanco. El Guadalajara no solo viene de caer ante Atlas en el Clásico Tapatío, sino que además vive hora de hermetismo porque el próximo domingo hay un nuevo Clásico Nacional frente América en Estados Unidos.

Ayer no fue un día más debido a que se destapó que jugadores del Rebaño Sagrado le dieron ultimátum a la directiva para que lo despidan si no arregla su salida, mientras que Amaury Vergara ya tendría definido a sus sucesor y no es Gerardo Espinoza. En medio de este contexto, José Juan Macías volvió a ser intervenido quirúrgicamente y estará fuera de los campos de juegos durante un mes.

Jugadores de Chivas estallan contra Fernando Gago

Fernando Gago recibe ultimátum jugadores de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Las últimas horas se dio a conocer que jugadores de Chivas tuvieron un diálogo con Fernando Gago para saber si se va o no del Rebaño Sagrado. Tras dar las mismas respuestas que dio en conferencia de prensa, Rodrigo Camacho destapó que gran parte del plantel fue a quejarse con la directiva para que el argentino deje de ser su timonel porque no es transparente con ellos.

El Guadalajara habría definido al próximo DT de Chivas

Por otro lado, en el día de ayer se dio a conocer que Chivas ya tendría definido al próximo entrenador. Según lo informado por Fernando Cevallos no se trata de Gerardo Espinoza, sino que sería Nicolás Larcamón.

Ex-Chivas: José Juan Macías pasó nuevamente por quirófano

Ayer se confirmó que José Juan Macías iba a ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en sus meniscos. En redes sociales el exjugador del Guadalajara envió un mensaje en el que cuenta todo lo que ha sufrido con sus lesiones, pero que está enfocado en volver a salir adelante.

Los delanteros que llegan para Chivas en el Clausura 2025

El Apertura 2024 no terminó y destapan que el Rebaño Sagrado tendrá la llegada de dos atacantes para el Clausura 2025. Se trata de Daniel Ríos y Santiago Ormeño, quienes se encuentran a préstamo en estos momentos.