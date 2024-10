Nueva revelación del Pocho Guzmán sobre su doping positivo: "No comí por tres días..."

Uno de los jugadores que tuvo un increíble inicio en Chivas y que hoy no responde es Víctor Guzmán, que viene de ser titular contra Atlas. Por otro lado, en las últimas horas el mediocampista es noticia debido a que dio a conocer todo lo que vivió cuando le informaron que dio doping positivo tras llegar al Rebaño Sagrado con Ricardo Peláez.

Corría el año 2020, el COVID-19 no paraba de hacer estragos en China y Luis Fernando Tena tenía entre sus manos al Guadalajara 2.0. Para el Clausura 2020 Amaury Vergara había invertido cerca de 50 millones en jugadores y uno de ellos era el Pocho, quien se terminó yendo por haber dado positivo en doping.

Cuatro años después de aquel positivo, Víctor Guzmán rompió el silencio y dio detalles que muy pocos sabían de lo que vivió. “Vienen y me dicen: hace seis meses te salió un dopaje positivo, pero yo dije cómo, si esos resultados salen seguidos. Tuvo controles de dopaje 15 y 22 días antes y un mes después. No comí por tres días, le daba vuelta al cuarto porque yo era inocente. Acababa de poner un negocio mi hermano de muebles, y el lunes se incendia. Imagínate, nunca habíamos visto llorar a mi papá”, le comentó a Ramón Morales en YouTube.

Víctor Guzmán contó lo que sufrió cuando dio positivo en doping. (Foto: IMAGO7)

A su vez, señaló lo que la gente decía en la calle luego de haber de que se diera a conocer su positivo. “Ahorita la gente me ve y me dice marigüana y cocaína, pero no saben ni la sustancia que te sale en el control de dopaje”, expresó.

Y agregó: “Yo presenté pruebas, conversaciones, todo. La gente no sabe pero incluso por ponerte un medicamento en las uñas como el Cubo Torres, te sale un dopaje positivo. Para la tos, para dormir, para la abuelita”.

Pocho Guzmán contó cómo solucionó su doping positivo

El actual jugador de Chivas dio a conocer cómo solucionó su doping positivo. “Cuándo yo investigué, di las pláticas y gracias a ellos pude volver a jugar pronto. Di todas mis pruebas necesarias de que yo era inocente, esto fue ajeno a mí. Nunca traté de sacar ventaja deportiva ni tuve la culpa de la sustancia que salió”, cerró.