Chivas vive horas importantes debido a que diferentes reportes indican que Fernando Gago está cerca de salir del Rebaño Sagrado para ser nuevo jugador de Boca Juniors. En medio de todos los rumores que surgen desde Argentina, en México destapan que la mayoría de los jugadores se plantaron con la directiva y piden la salida del entrenador argentino.

Luego de la derrota contra Atlas, la conferencia de prensa se inclinó sobre el futuro del argentino y su posible llegada al conjunto Xeneize. “A ver, me estás preguntando otra cosa. Yo tengo contrato. Pero, ¿cómo vamos a hablar de futuro? No lo sé. ¿Por qué no decimos realmente de por qué salió esa información?, si no hay nada“, expresó el técnico sin descartar su llegada al equipo que lo formó.

Por otro lado, en la mañana de hoy dieron a conocer que los jugadores de Chivas le preguntaron a Fernando Gago qué sucede con su futuro en el club. Francotirador de Diario Récord comentó que el entrenador les dio la misma respuesta, por lo que los elementos no le creyeron ni una palabra.

Jugadores quieren fuera a Fernando Gago. (Foto: IMAGO7)

Rodrigo Camacho confirmó esta información en su canal de YouTube, pero agregó que los jugadores hablaron con la directiva porque no lo quieren Verde Valle. “Algunos jugadores le han pedido a personas de la directiva y le han dicho que si al final de esta novela durante los próximos días, si Fernando Gago se termina quedando con como entrenador que ellos no lo quieren como director técnico del Guadalajara”, informó.

Y agregó: “Ya hay una solicitud por parte de algunos jugadores que si no se da el pago de la cláusula de la rescisión ellos no quieren contar con Fernando Gago como entrenador del Guadalajara porque no ha podido ser claros con ellos, que ellos están en la idea de que se va a terminar yendo y no puede ser transparente con ellos”.

La molestia de los jugadores con Fernando Gago

En su reporte, Rodrigo Camacho señaló que el plantel no entiende por qué no es transparente con ellos. “Hay muchos jugadores que entienden que un entrenador que puede tener una oferta llamativa, en lo deportivo o económico, lo que no entienden es que Fernando Gago no sea claro para ellos. Es decir que se maneje de la misma manera puertas adentro como puertas para afuera. Le han pedido que sea decisión del club despedirlo por falta de transparencia”.