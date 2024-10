Es un hecho que lo que sucede con Fernando Gago es muy desprolijo. No es para menos que vuelvan a estallar las críticas contra Amaury Vergara. Verónica González, periodista de Fox Sports, lanzó duro exigencia contra el dueño de Chivas.

Vero González, analista de Fox Sports, contra Amaury Vergara: "¿Por qué no te dedicas a…?"

La salida de Fernando Gago de Chivas está generando mucho ruido tanto dentro como fuera de Chivas porque todo es muy desprolijo. Amaury Vergara es uno de los apuntados por todo lo que sucede en el Rebaño Sagrado, por lo que Verónica González le exigió que comience a preocuparse por el Guadalajara.

“Lo voy a aclarar. Yo no tuve ninguna oferta. No tuve ningún llamado ni de gente cercana a mí, ni de mi entorno. No sé de dónde salen estas informaciones”, expresó el argentino a Telemundo previo al duelo contra Atlas. La postura de Pintita se mantuvo de la misma manera en conferencia de prensa luego de la derrota contra Atlas por 3-2 en el Clásico Tapatío.

Lo que queda claro es que tanto en Argentina como en México no se entiende por qué Fernando Gago, Chivas y Boca Juniors no aclaran lo que sucede. Especialmente no se sabe la postura oficial de Amaury Vergara, por lo que Verónica González, analista de Fox Sports, le pidió que se ponga los pantalones que merece una institución como la del Guadalajara e imponga orden.

“Amaury Vergara todo esto lleva más de una semana sonando, (en medio) tu equipo está desenfocado, desenchufando, el petardo, un sin fin de tantas cosas que están pasando. ¿Por qué no te dedicas un poquito a investigar?. Si nada se ha dicho oficialmente vas y le preguntas a Gago”, expresó la periodista en Punto Final de Fox Sports.

Exigen a Amaury Vergara que se preocupe por Chivas. (Foto: IMAGO7)

De momento se sabe que este miércoles puede ser un día clave para el futuro de Fernando Gago en Chivas. Diferentes reportes indican que hoy el entrenador argentino se reuniría con el Comité Deportivo y Amaury Vergara para negociar su salida del equipo.

Encuesta ¿Cómo crees que es la gestión de Amaury Vergara? ¿Cómo crees que es la gestión de Amaury Vergara? Horrible Aceptable Buena YA VOTARON 24 PERSONAS

Proponen en Chivas ir por Matías Almeyda

En el mismo programa dieron a conocer que la mano derecha del dueño del club le propuso ir por el Pelado. “Una de las manos derecha de Amaury, te diría que socio Amaury, le dijo ‘podes pegar un golpe en la mesa y traer a Matías Almeyda de vuelta’. Esto cambia todo. Se lo dijeron al oido”, confirmó Daniel Brailovsky.