El duelo de este sábado entre Chivas y Pumas UNAM por la Jornada 8 del Clausura 2024 estará cargado de varios condimentos. No sólo hay mucha expectativa por el posible debut de Javier Hernández, quien integra la lista de convocados, sino que la rivalidad entre ambos equipos parece haber aumentado tras los choques de la última Liguilla. El nombre de César Huerta también aparece entre los destacados de la noche.

A los 23 años y luego de su salida del Rebaño Sagrado, el Chino Huerta atraviesa el mejor momento de su carrera. Es cierto que en este Clausura 2024 no ha mostrado demasiado, pues sufrió una lesión y volvió como suplente en los últimos juegos, pero durante el semestre pasado tuvo su explosión y además de liderar a Pumas, brilló con la playera de la Selección Mexicana.

Pero lo más interesante de todo esto, es que la relación entre César Huerta y Chivas no quedó en buenos términos luego de su salida de la institución, pero principalmente, después de su polémica celebración en el último enfrentamiento entre ambos equipos. En aquella oportunidad, el atacante le marcó un gol al Rebaño y sacó a relucir una playera con la leyenda de “Re-hecho en CU”, la cual encendió los ánimos de la afición rojiblanca.

Chino Huerta afirmó que no la pasó bien con Chivas

Antes de toda esta polémica, hubo una historia previa en la que César Huerta supo ser considerado como una de las mejores promesas rojiblancas. Sin embargo, el extremo mexicano no logró estar a la altura de las expectativas y tampoco contó con demasiadas oportunidades, algo que sin dudas le afectó al punto de optar por una salida rumbo a Pumas.

Tiempo atrás, cuando se concretó su fichaje por el conjunto universitario, Huerta dialogó con Récord y reflexionó sobre su etapa en el Rebaño Sagrado: “Sí llegué un punto donde la pasé mal y más porque la gente se metía conmigo y ahí dejé de disfrutar un poco. Es de lo que puedo mejorar, con trabajo y disfrutando lo que haces, las cosas pueden salir de la mejor manera”, dijo el atacante.

Asimsimo, Huerta considera que al menos todo aquello le sirvió para ser más resiliente, algo que le ha servido durante su estadía con los Felinos: “En lo mental me hizo muy fuerte. La verdad no lo puedo negar que fue complicado. En lo mental estoy en un escalón arriba. Yo creo que la espinita de no poder demostrar mi talento, todo mi futbol y es algo que me pica en el orgullo y pienso, y quiero sacármelo aquí en esta grandiosa oportunidad”, manifestó incluso antes de sus buenas actuaciones con Pumas y con la Selección Mexicana.

Esta vez no habrá playera en caso de celebración

En los días previos al duelo que protagonizarán Chivas y Pumas, en redes sociales se filtró un video en el que al Chino Huerta le preguntan si volverá a mostrar su playera de “Re-hecho en CU”, la cual generó mucha controversia. Sin embargo, el delantero respondió que esta vez no celebrará de esa manera en caso de anotar contra el Rebaño. Asimismo, el futbolista fue recibido con una lluvia de abucheos la última vez que pisó el Estadio Akron, en cada contacto que tuvo con el balón, situación que podría repetirse si es que finalmente sale al campo de juego.