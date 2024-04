La principal razón por la que Fernando Hierro no se va a Arabia: No tiene que ver con Chivas

El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro está en boca de todos por la reciente información de un medio árabe donde se asegura que estaría llegando al Al Nassr, club donde juega Cristiano Ronaldo, sin embargo la realidad es que hay muy pocas razones para pensar en que esto será una realidad.

La tarde del jueves 4 de abril del 2024 empezaron a circular versiones de que el conjunto árabe, donde milita el atacante portugués estaría interesado en los servicios del dirigente del Rebaño Sagrado, quien ha hecho un buen trabajo desde que llegó a México en el 2022 en lugar de Ricardo Peláez.

Por tal motivo se especula con que podría salir de Chivas para cumplir con un objetivo personal fuera de la Perla Tapatía, no obstante distintas versiones echan por la borda estos rumores que se generaron a partir de un medio del Oriente Medio donde señalaron a Hierro con posibilidades de negociar su traspaso al Al Nassr.

La razón por la que Fernando Hierro no se irá de Chivas

De acuerdo a reportes que dio a conocer el periodista de ESPN, Jesús Bernal, la intención de Fernando Hierro es quedarse en Guadalajara hasta el final de su contrato que expira en el 2026 y que incluso tiene una cláusula donde se señala que se podría extender por un año más.

Pero más allá de todo trámite firmado, el comunicador indicó que pensar en que el directivo español ha considerado la posibilidad de irse del conjunto rojiblanco es lo más extraño al interior de su entorno, ya que es bien conocida la formalidad y profesionalismo del exjugador y directivo del Real Madrid, lo cual hace más descabellada su supuesta salida del Rebaño.

“Es una información que ha movido bastante. He estado preguntando con gente al interior de Guadalajara. Personas que conocen a Hierro me dicen que no hay nada de esto. Hierro tiene contrato hasta el 2026 con opción a un año más en caso de que las cosas vayan bien. Y por eso les llama la atención. Me dicen que no hay algo por Hierro a pesar de que desde Arabia se ha publicado esta información”, fue parte de lo que comentó Bernal en Futbol Picante de ESPN.