Ya comenzó la actividad del Apertura 2024 en donde Chivas se conformó con el empate frente a Toluca en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, los aficionados rojiblancos aún mantienen la esperanza de que se sume por lo menos un refuerzo más al plantel, aunque todo parece indicar que no será Jordi Cortizo.

Durante este mercado de fichajes, la directiva del Guadalajara ha buscado a varios mediocampistas ofensivos para apuntalar su plantel, obteniendo puras respuestas negativas debido al escaso presupuesto que está destinando Amaury Vergara, por lo que la directiva no ha podido reforzar al equipo como hubieran querido.

Uno de los jugadores que más ha sonado para el chiverío es Jordi Cortizo de Rayados, quien atendió a los medios de comunicación y aseguró que no hay negociaciones con el Rebaño, asegurando que desea quedarse en Monterrey y conseguir campeonatos con los regiomontanos.

“Yo desconozco, estoy muy contento aquí. Tengo un lindo trabajo aquí y con la afición me he conectado bastante, lo cual me pone muy contento. No sé nada de eso, no sé si entre clubes hayan hablado. No avanzó nada, fue puro rumor para lo que tengo entendido. Estoy muy contento aquí y hay que ganar títulos primero”, declaró el seleccionado nacional.

El Guadalajara no quita el dedo del renglón en este mercado de fichajes y mantiene una ligera esperanza para poder adquirir la carta del futbolista del conjunto de la Sultana del Norte, aunque para ello dependería de que se confirme la llegada de Orbelín Pineda a Rayados o en su defecto, la venta de Uriel Antuna a Europa para obtener recursos para poderlo comprar.

¿Cuándo se jugará el partido entre Xolos y Chivas?

El compromiso de la jornada 2 del Apertura 2024 entre Tijuana y Guadalajara se disputará el próximo viernes 12 de julio en la cancha del Estadio Caliente, compromiso que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.