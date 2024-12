El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Óscar García Junyet fue anunciado como nuevo entrenador al inicio de la semana para conducir los destinos de los rojiblancos para el Torneo Clausura 2025, no obstante se han desatado todo tipo de comentarios a favor y en contra del estratega español.

El timonel del Rebaño Sagrado llega procedente del futbol de Bélgica donde fue despedido por los malos resultados que obtuvo en su segunda campaña con el Leuven, lo cual se suma a sus dos anteriores clubes como fue el Stade de Reims de Francia y el Celta de Vigo, donde también lo destituyeron.

Las dudas que genera Óscar García en Chivas

Fue en ESPN donde el periodista Rafael Ramos dejó al descubierto la trayectoria de García Junyet y desde su punto de vista, la poca confianza que existe en este proyecto para Chivas, ya que en España nunca ha logrado consolidarse como técnico y en los países donde mejor le ha ido tampoco marcan una superioridad radical sobre el futbol mexicano.

García Junyet ha logrado ser campéon en Austria. FOTO: IMAGO

“¿Qué ha hecho como para que ni siquiera en su propio país tenga cartel? ¿Qué ha hecho como para que ni un equipo de metido pelo lo busque? Estaba con el Celta de Vigo y ¿saben quién lo echó del Celta?, Bragardi para colocar a Eduardo Coudet y entre los dos decidieron que Orbelín Pineda nunca iba a jugar en el Celta de Vigo”.

“¿Qué le puede dar Óscar García a Chivas? Y luego también saltan a Nelly Simón y ponen a un técnico español en Chivas Femenil. No le puedes dar libertad a dos hijos putativos de Fernando Hierro para que te tomen las decisiones del club, la situación de Guadajara se vuelve tan triste, tan lamentable, no veo una manera muy clara de solucionar esto de manera inmediata, porque Fernando Hierro te manda decir ’si contrata a Óscar García, yo te lo recomiendo’, pero pensar que porque ganó cuatro titulos en Austria y uno en Israel, ¿están por encima del futbol mexicano? En organización no lo dudo, en pureza no lo dudo, pero en un tema competitivamente, ¿será superior?”, fue parte de lo que indicó el comunicador.