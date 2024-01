Liga MX: Alexis Vega no jugaría Chivas vs. Toluca y así reaccionó la afición Rojiblanca

Chivas se prepara para enfrentar a Tigres por la jornada dos del Clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, tras la salida de Alexis Vega confirman que el futbolista buscaría evitar el juego contra el Rebaño Sagrado en el Estadio Akron y esta sería la excusa para no volver a jugar en Guadalajara.

A lo largo de las últimas semanas se habló mucho de la salida del ahora exatacante Rojiblanco luego de varias idas y vueltas. No hay que olvidarse que Toluca tan solo pagó 1.5 millones de dólares por él, mientras que Cruz Azul tenía pensado pagar más de 3.5 millones de dólares.

Por otra parte, en Chivas la afición espara con mucha expectativa el juego contra los Diablos Rojos. Esto se debe a que podrá ser la oportunidad de abuchearlo y demostrar la bronca que tienen por sus indisciplinas y falta de regularidad para ser el jugador que se esperaba.

Sin embargo, informan que Alexis Vega buscaría extender su pretemporada, por lo que regresaría recién en la fecha cinco. Según lo informado por Alex Ramírez, volvería para enfrentar a León en el Estadio Nemesio Diez.

“Alexis Vega estará en el Toluca en etapa de trabajo físico, el tiempo para que pueda presentarse da como resultado la jornada cinco, cuando el equipo escarlata recibe al León. ¿Evitó enfrentar a Chivas en el Akron con la piña de reajuste físico? Usted qué opina.. Los leo”, expresó el reconocido periodista que cubre el Rebaño Sagrado.

Ante esto, varios aficionados mencionaron que tiene miedo de volver a Guadalajara. “Lo llegué a pensar, y dije no creo, Vega va a querer venir a darnos en la madre, Pero ya veo que no estaba equivocado, claro q es una piñota protegen al jugador”, señaló un aficionado. Y otro agregó: “Siempre le pasaba algo cuando iban a jugar vs america, no me extraña que aplique la misma artimaña”.

Héctor Huerta criticó a Alexis Vega

En la mesa de Futbol Picante, Héctor Huerta lanzó una dura crítica contra el futbolista que llegó a Toluca. “Lo que sí hay también es la confusión de que es un gran goleador. Es una mentira de goleador. O sea, 28 goles en 147 partidos, metes un gol cada seis o siete partidos. En Toluca menos, muy poco. También metió muy pocos en Toluca”, expresó el periodista.

Y agregó: “Compró un gran prospecto Chivas, pero no aterrizó como jugador consolidado. Todavía está en un proyecto de gran futbolista. Ya fue a Copa del Mundo y por circunstancias hasta jugó de titular”.