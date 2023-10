Tras despuntar en las Fuerzas Básicas del Santos Laguna y las juveniles de la Selección Mexicana, Uriel Antuna tuvo su experiencia en el futbol europeo. El Brujo, veloz atacante, prometía mucho y despertó interés en el Manchester City, donde integró el equipo Sub-23 pero no llegó a debutar al máximo nivel. Más tarde, tuvo etapas como cedido en Groningen de los Países Bajos y Los Ángeles Galaxy.

En 2020, después de pasar sin demasiado éxito por el futbol europeo, Antuna decidió regresar a México para unirse a las filas de las Chivas de Guadalajara. Se esperaba que el Brujo fuera un atacante de primer nivel para la Liga MX, donde prometía formar una gran dupla con otro fichaje rojiblanco, como lo fue Alexis Vega. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban.

Después de una etapa en la que jugó 64 partidos, marcó seis goles y entregó nueve asistencias, Uriel Antuna se fue del Rebaño en un intercambio que la institución rojiblanca protagonizó con Cruz Azul. Roberto Alvarado se sumó a Chivas, mientras que el Brujo pasó a la Máquina Cementera. Aunque ambos tardaron en mostrar su mejor versión, hoy por hoy los dos futbolistas son indispensables para sus equipos.

Chivas mantiene el 50% de Uriel Antuna

Un detalle no menor en los detalles del acuerdo entre Chivas y Cruz Azul, es que las dos instituciones conservaron un 50% de ambas fichas. Es decir, el Rebaño todavía es dueño de la mitad de la carta de Uriel Antuna, quien con la Máquina Cementera ha mejorado sus cifras como rojiblanco: registra 17 goles y 11 asistencias en un total de 75 partidos disputados.

Por tal motivo, así como Chivas disfruta del buen momento que atraviesa Roberto Alvarado en el equipo de Veljko Paunovic, también resulta una gran noticia que Antuna brille con Cruz Azul. Esto, recordando que el Rebaño podría salir beneficiado económicamente en caso de que el veloz extremo sea transferido al exterior, como se ha rumoreado en las últimas semanas.

Antuna atraviesa un buen momento y despierta interés en Europa (Imago7)

Recientemente, el Brujo tuvo una destacada actuación con la Selección Mexicana, en el empate 2-2 ante Alemania, donde marcó un gol y brindó una asistencia. En el pasado, Cruz Azul rechazó una oferta del Panathinaikos, pero ahora se habla de que el atacante interesa en equipos de la Eredivisie y La Liga.

La indisciplina de Uriel Antuna en Chivas

Entre los motivos por los que Antuna no terminó de contentar a la afición de Chivas, también hay que mencionar el episodio de indisciplina que protagonizó el atacante junto a Alexis Vega. En 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, ambos jugadores fueron captados en una reunión sin las medidas de seguridad correspondientes, por lo que se les abrió una investigación interna y se los separó de la plantilla durante algunas semanas. Más tarde, el Brujo asumió la responsabilidad y mostró su deseo de revertir la situación: “Se tiene que aprender, tengo 23 años, soy humano, me equivoco, reconozco, y uno tiene que aprender de sus errores, me quedé callado y trabajé demostrando a la gente que quiero estar aquí. Siempre quiero más, nunca voy a estar conforme con lo que hago y quiero darle alegría a la gente, por eso vine”, dijo tras aquel episodio.