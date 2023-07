Debido a la importancia de Chivas en el futbol mexicano, el conjunto rojiblanco está obligado a contar con los mejores jugadores disponibles, por lo que Fernando Hierro y Amaury Vergara han trabajado en armar un plantel poderoso, por lo que un histórico del América considera que Alexis Vega es mejor futbolista que Julián Quiñones.

La escuadra de las Águilas realizó su bombazo en el mercado de transferencias con la contratación del atacante colombiano; sin embargo, el exentrenador del conjunto azulcrema está convencido de que Gru es un jugador más completo que el sudamericano.

Mario Carrillo, entrenador que consiguió el histórico campeonato con los de Coapa en el 2005 aseguró que si tuviera que elegir a un jugador se decantaría por el rojiblanco y al colombiano lo mandaría “con moñito” de regreso a su país.

“A mí me gusta mucho, me encanta (Vega). No lo conozco, pero se me hace de los mejores jugadores que tiene Chivas (…) (Elegiría) A Alexis y a Quiñones lo mando con moñito a Colombia. Para mí es mejor futbolista”, explicó en la cadena ESPN.

¿Cuándo debutará Chivas en la Leagues Cup?

El Guadalajara tendrá un ligero respiro tras arrancar el Apertura 2023 con racha perfecta de tres triunfos en tres partidos, por lo que se consolidaron en la cima de la tabla general; sin embargo, el próximo compromiso del Rebaño será el 27 de julio cuando se enfrenten al Cincinnati FC en el debut en la Leagues Cup.