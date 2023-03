La carrera del futbolista no suele ser tan larga como los jugadores quisieran y es por eso que constantemente los patea balones suelen priorizar el aspecto económico para asegurar sus porvenires; sin embargo, este no fue el caso de Alexis Vega, quien reveló que priorizó el permanecer en Chivas pese al interés de clubes poderosos.

El atacante del Guadalajara fue renovado en mayo del 2022 por la directiva que entonces era comandada por Ricardo Peláez; sin embargo, la buena participación del 10 rojiblanco con la Selección Mexicana despertó el interés de algunos clubes nacionales e internacionales, en donde Tigres fue uno de los que más sonaron para poder ficharlo.

“No he tenido ninguna propuesta formal de un equipo de Europa, ni siquiera me ando queriendo ir. Si llega, hablo con el club, porque para eso renové, para no irme libre y para que Chivas pudiera obtener, para que a todos nos fuera bien. Si llega, están las cláusulas. Hablé con Amaury, antes del Mundial tuve una llamada con él y me dijo que qué onda, porque había visto lo de Tigres, que si me quería ir a jugar para allá, pero le dije: ‘mi opción número uno es jugar en Europa, si no es jugar en Europa, quédate tranquilo que yo me quedo en Chivas.

“No quiero cerrarme las puertas, pero ya tengo 25 años. Ya no estoy tan chico como cuando inicié, no se si sea una razón por la que ya no se estén fijando en jugadores como la de mi edad. Yo lo dejo así, yo siento que si un equipo me va a querer, va a llegar y va a pagar por mí; si es para mí ese sueño, va a llegar, si no es para mí, estoy súper feliz en Chivas, estoy en un equipo muy cabrón, una afición impresionante, Amaury, una persona de mucha calidad, nos ha tratado súper bien. Estar en Chivas es otro nivel”, concluyó Vega.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El futbol detuvo su actividad a nivel de clubes durante dos semanas, por lo que la Liga Mx volverá a ver rodar la pelota el próximo fin de semana, por lo que el Clásico Tapatío se disputará el 1 de abril de 2023 en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

