Los recientes campeonatos obtenidos por el Atlas han revitalizado la histórica rivalidad que existe entre Chivas y Atlas, por lo que los rojinegros siguen presumiendo la obtención del bicampeonato; sin embargo, en el Rebaño no se enganchan con eso y Fernando Beltrán les mandó un mensajito antes de disputar el Clásico Tapatío.

El Nene minimizó los tres títulos de Liga que poseen los Zorros y recordó que el Guadalajara es más ganador al contar con 12 títulos en su palmarés, por lo que admitió que es necesario conseguir pronto un nuevo trofeo para eliminar cualquier rastro de dudas en la afición tapatía.

“Está bien que digan. No me gusta meterme en ese tipo de cosas, pero la historia ahí está y Chivas es el más grande y tiene más campeonatos que ellos. A lo mejor ellos de tiempo acá, pero lo que me toca a mí es ganar campeonatos para decir que Chivas sigue siendo el más grande.

“Es un partido en el que no importa quién viene arriba o abajo, los Clásicos se juegan diferente, se tienen que luchar diferente. Lo más importante para nosotros es volver a tener la racha positiva, donde podamos cerrar de la mejor manera el torneo. El enfoque que tenemos es estar entre los primeros cuatro y nos puede ayudar muchísimo este partido para seguir ganando confianza”, declaró Beltrán en palabras para ESPN.

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

El futbol deberá detener su actividad a nivel de clubes durante una semana, por lo que la Liga Mx volverá a ver rodar la pelota el próximo fin de semana, por lo que el Clásico Tapatío se disputará el 1 de abril de 2023 en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

