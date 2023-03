La derrota sufrida hace unas semanas frente al América en una edición más del Clásico Nacional sigue calando hondo en la afición y sobre todo en el vestidor de Chivas, en donde Fernando Beltrán admitió que pudieron reaccionar de manera distinta tras el festejo de Henry Martín, pero defendió a sus compañeros por no increparlo.

El Nene reconoció que quizás faltó un poco más de “malicia”, pero sabe que al Guadalajara le faltó futbol para impedir una situación así, por lo que destacó que en caso de una expulsión, el partido pudo complicarse más y podía ser contraproducente.

“Yo no lo vi, nada más vi que le sacaron la amarilla, pero no supe por qué (…) Quizás un poco más de actitud, un poco más de malicia, pero insisto, que donde tuvimos que haber defendido era con futbol y no lo defendimos.

“Al final pudo ser eso (ahorcarlo como Pocho Ponce) o pudimos darle una patada, pero al final si dábamos una patada nos expulsaba a otro y podía ser otro tipo de partido, otro tipo de goles y perder de otra manera hubiera sido más dolido. Una patada te aliviana, pero creo que el resultado nadie lo cambia”, declaró durante el día de medios previo al choque contra Atlas.

Entiende la molestia de la afición

“Entiendo que la gente era lo que quería, que pegáramos, que lastimáramos, pero no pienso así. No me gustaría que en algún momento o hicieran de mala leche. Si lo hubiera visto, no sé cómo hubiera reaccionado. Creo que donde teníamos que haber reaccionado era en meter goles, en llegar más al área, ser más protagonistas e intensos”, concluyó el Nene.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala